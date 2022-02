Gesundheitsämter am Limit: Quarantänemitteilungen dauern

Die hohe Zahl an Neuinfektionen lässt es in vielen Gesundheitsämtern nicht mehr zu, die Betroffenen telefonisch über die Quarantänemaßnahmen zu informieren. Damit die wichtigen Infos einigermaßen zeitnah ankommen, informieren manche Behörden jetzt digital.

Telefonischer Kontakt: Weitgehend kein Muss

Weil das Kontaktmanagement von Seiten des Gesundheitsministeriums vereinfacht wurde, müssen die Behörden laut einem Sprecher des Landkreises Straubing-Bogen nur noch vulnerable Gruppen anrufen, in denen mehr als die Hälfte der Personen infiziert ist - beispielsweise in Schulklassen oder Kursen. Seit dieser Änderung können dem Sprecher zufolge täglich etwa zehn zusätzliche Mitarbeiter telefonisch für Nachfragen zur Verfügung stehen. Gleichwohl könne es aber auch im Kreis Straubing-Bogen sein, dass Betroffene nicht sofort durchkommen.

Gesundheitsämter setzen auf Kontaktaufnahme per E-Mail

Im Gesundheitsamt Landshut treffe täglich eine hohe dreistellige Zahl an neuen Corona-Befunden ein, weshalb die Quarantäne-Mitteilung lediglich per E-Mail rausgehe, so ein Sprecher des Landratsamtes. Auch im Landkreis Amberg-Sulzbach verzichtet man aufgrund des hohen Aufkommens an Corona-Fällen meist auf telefonische Auskünfte. Fragen werden nur noch per E-Mail beantwortet. Ähnlich ist die Situation im Landkreis Tirschenreuth. Auch der Landkreis Cham arbeitet mit Hilfe von zusätzlichem Personal das hohe Aufkommen per E-Mail und SMS ab.

Das Gesundheitsamt Regen wird die Benachrichtigung von Kontaktpersonen eventuell bald von der persönlichen Benachrichtigung per Telefon auf E-Mail umstellen. Seit Dienstag schafft es das Gesundheitsamt einem Sprecher zufolge wegen der stark gestiegenen Fallzahlen nicht mehr, alle von einer Corona-Infektion betroffenen Personen noch am gleichen Tag telefonisch zu informieren.

"Digitaler Helfer" soll entlasten

Das Gesundheitsamt Rottal-Inn arbeitet ab sofort bei der Kontaktermittlung mit einem "digitalen Helfer". Wer positiv getestet wurde und seine E-Mail-Adresse an der jeweiligen Teststelle angegeben hat, erhält ab sofort eine Mail vom Absender "bitte.nicht.antworten@cov-it.de". Darin wird der Empfänger aufgefordert, weitere Personen- und Gesundheitsdaten zu ergänzen. Erst danach erfolgt ein Telefonanruf mit der Übermittlung des Quarantäneschreibens.

Auch im Landkreis Freyung-Grafenau löst man die Situation ähnlich. Alle betroffenen Personen bekommen per E-Mail oder SMS Bescheid. Gleichzeitig werden damit die persönlichen Daten, die engen Kontaktpersonen und die Symptome erfasst und automatisiert im Erfassungssystem gespeichert.

Verzögerungen in Regensburg - Amtshilfe in Deggendorf

Das Landratsamt Regensburg informiert Betroffene derzeit nur noch schriftlich. Hier kann es vorkommen, dass der Bescheid erst binnen einer Woche eintrifft. Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung in den Laboren vergingen häufig mehrere Tage, bis die PCR-Tests ausgewertet würden und diese Meldung beim Gesundheitsamt eingehe, so ein Sprecher des Landratsamtes.

Im Landkreis Deggendorf hingegen schafft man es laut Landratsamt nach wie vor, Betroffene innerhalb eines Tages zu kontaktieren. Sofern jemand nicht erreicht werden konnte, gab es bislang Amtshilfe von der Polizei, die betroffene Personen ausfindig gemacht hat, um die Quarantäne mündlich auszusprechen.

Auch ohne Anordnung: Positiver Test bedeutet Isolierung

Grundsätzlich gilt: Wer von einem positiven Testergebnis erfährt, muss sich sofort in Isolation begeben, auch wenn das Gesundheitsamt noch keinen Kontakt aufgenommen hat.