Gesundheitliche Probleme: Auto kracht in Coburg in Schaufenster

Aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein Autofahrer in der Coburger Innenstadt einen Verkehrsunfall verursacht und ist in ein Schaufenster gefahren. Nach Angaben der Polizei ist der 64-Jährige bei dem Vorfall mit seinem Auto an einer Abbiegung geradeaus in das ehemalige Motorradgeschäft gefahren.

Coburg: Autofahrer leicht verletzt nach Schaufenster-Unfall

Bei dem Vorfall an der Kanonenstraße am sogenannten Thüringer Kreuz sei das Fahrzeug umgekippt und auf dem Dach zum Stehen gekommen. Der Mann musste leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. In dem leerstehenden Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Menschen. Auch Fußgänger waren keine unterwegs. Das Technische Hilfswerk (THW) Coburg kam zur Sicherung des Gebäudes an die Einsatzstelle. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.