Gesundheit und Pflege: Was die Parteien wollen

Ein Grund, warum so wenig über Pflege diskutiert wird, könnte sein, dass sich die Positionen der Parteien in vielen Punkten nicht so klar voneinander abgrenzen: Denn eine wohnortnahe medizinische Versorgung versprechen alle Parteien.

Gesundheit und Pflege: Der Mensch im Mittelpunkt

Die CSU betont, dass es in Bayern flächendeckend beste medizinische Versorgung auf Spitzenniveau gibt. Doch jeder dritte Hausarzt ist in Bayern über 60 Jahre alt. Deswegen hat das bayerische Gesundheitsministerium unter Melanie Huml eine Landarztquote und -prämie auf den Weg gebracht. Kleine Krankenhäuser will die CSU gezielt fördern mit Investitionen von 3 Milliarden Euro für Krankenhausbau in den nächsten fünf Jahren. Auch unterstützt die CSU die Geburtshilfeabteilungen im ländlichen Raum und seit September Hebammen mit einem jährlichen Bonus von 1.000 Euro.

Grüne: Neu planen

Am tatsächlichen regionalen Bedarf soll sich die Versorgung orientieren, fordern die Grünen, damit auch Menschen auf dem Land im medizinischen Notfall Hilfe bekommen. Ihr Ziel ist es, dass ambulante und stationäre Versorgung enger zusammenarbeiten, also niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser. Beginnen wollen die Grünen mit einer Landesplanung der Notfallversorgung. Die Investitionen in Krankenhäuser sollen auf hohem Niveau aber gezielter am Bedarf orientiert fortgeführt werden.

Barrierefrei und ohne Grenzen – was die SPD verspricht

Unabhängig von Wohnort und Versichertenstatus sollen alle in Bayern eine gute Gesundheitsversorgung erhalten. Damit bei den Patienten Verbesserungen ankommen, will die SPD Förderprogramme praxistauglicher gestalten. Die Sozialdemokraten beabsichtigen, mit Krankenkassen und Ärzten zusammenzuarbeiten, um gute Lösungen für eine flächendeckende Versorgung mit Haus-, Kinder- und Fachärzten zu finden.

Die Versorgung psychisch kranker Menschen soll nach dem Willen der SPD in allen Teilen Bayerns ausgebaut werden, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder.

FW: Krankenhäuser erhalten

Die Freien Wähler erklären eindeutig, dass es zu keinen weiteren Krankenhausschließungen mehr kommen darf. Ebenso verspricht die Partei: Keine Schließungen von Notaufnahmen und keine Privatisierung von Krankenhäusern. Ärzte sollen mehr nach ihrer Leistung bezahlt werden – das ist ein Nein zur Fallpauschale, bei der nach Diagnose und nicht nach tatsächlichem Aufwand Geld fließt.

Krankenhäuser und Heilpraktiker– die Punkte der AfD

Die AfD setzt sich dafür ein, dass ländliche Krankenhäuser in kommunaler Hand verbleiben. Die Partei fordert auch, dass sich ausländische Ärzte obligatorisch einer Prüfung ihrer fachlichen Kenntnisse unterziehen sollen. Als einzige Partei äußert sich die AfD zur Naturheilkunde: Sie will das Berufsbild der Heilpraktiker erhalten, ihre Leistung soll von den Krankenkassen anteilig übernommen werden. In Deutschlang gebe es den Zwang zur stationären Reha, bevor der Pflegegrad festgestellt wird – die AFD verlangt den Rechtanspruch „Reha vor Pflege“ abzuschaffen.

FDP ist für Dezentralisierung

Zentrale Regelungen scheitern nach Ansicht der FDP im Bereich der medizinischen Versorgung auf dem Land. Die FDP will deswegen Bürgermeistern und Landräten mehr Entscheidungsspielraum geben, um tragfähige Konzepte zu entwickeln, auch in den Bereichen Medikamentenversorgung und Rettungsdienste. Die Freien Demokraten verlangen ferner realistische Honorare für Hebammen und Frauenärzte.

Alle Parteien fordern eine gute medizinische Versorgung, aber es gibt einen Punkt, den nur die FDP nennt: Sie fordert einen Runden Tisch mit Tierärzten, Ärzten und Wissenschaftlern, um multiresistente Erreger zu bekämpfen.

Gute Pflege wollen alle

"Natürlich ist keiner für eine schlechte Pflege", sagt der Pflegekritiker Claus Fussek. Dementsprechend versprechen alle Parteien die Unterstützung von Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen.

Die CSU verweist auf das seit September abrufbare Landespflegegeld mit 1.000 Euro pro Jahr. Außerdem verspricht sie allen Bayern einen Rechtsanspruch auf einen Pflegeplatz in den nächsten fünf Jahren. Damit wäre Bayern das erste Bundesland, das eine Garantie für einen Pflegeplatz hat.

Mehr Personal und Plätze in der Pflege

Für die FDP sind faire Bezahlung, ein angemessener Personalschlüssel und mehr Ausbildungsplätze für Pflegekräfte und Pflegehelfer zentral. Vor allem aber Bürokratieabbau: Pflegekräfte sollen Routinevorgänge ohne besondere Vorkommnisse nur noch dokumentieren müssen, wenn sie von Vorgaben und Leitlinien abweichen. Die Freien Wähler versprechen in ihrem Wahlprogramm, dass die Bürger selbst entscheiden dürfen, ob sie zu Hause, mithilfe eines Pflegedienstes, in einer Wohngruppe oder in einem Pflegeheim alt werden wollen. Die Teilhabe der Pflegebedürftigen am gesellschaftlichen Leben steht für die Grünen im Mittelpunkt. Dazu wollen sie unter anderem ambulante Pflegedienste stärken. Die AfD setzt sich dafür ein, dass pflegende Angehörige einen finanziellen Ausgleich erhalten, mit dem sie, falls nötig auch Leistungen von einem Pflegedienst abrufen können.

Bessere Beratung im Pflegefall

In ihrem Wahlprogramm tritt die SPD für eine passgenaue Beratung und Unterstützung für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen ein. Dazu wollen sie Pflegestützpunkte in ganz Bayern ausbauen. Freie Wähler und Grüne fordern das gleiche.