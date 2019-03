Gesunde Energie-Drinks - Fruchtsäfte aus dem Chemie-Seminar

In einem Praktischen Seminar, kurz P-Seminar, haben ein paar 12.-Klässler am König-Karlmann-Gymnasium in Altötting in den vergangenen zwei Schuljahren zwei Sport-Drinks kreiert. Sie verkaufen sie in einem eigens dafür besorgten Automaten.

Erste Lieferung ist bereits fast ausverkauft

"King of Bearrys" heißen die Säfte. Der englische Name ist eine Mischung aus "bear" für Bär und "berrys" für Beeren. Im Januar haben die Schülerinnen und Schüler, die alle um die 18 Jahre alt sind, angefangen, den Automaten zu befüllen. Und die Sport-Getränke sind beliebt: Die erste Charge mit mehr als 40 Kästen ist bereits fast ausverkauft.

Moses, Florian und Benjamin befüllen gerade die Brauerei-Fässer aus Metall mit den Zutaten für die "red Edition", ein roter Cranberry-Trauben-Mix und die "gold Edition". Da sind neben Orangen-, Ananas- und Apfelsaft noch Maltodextrin und Magnesium drin - das soll regenerierend wirken. Dazu eine kleine Menge Kochsalz.

Auch nach Ende des P-Seminars geht es weiter

Bis die Mengen und Zutaten gepasst haben, wurde viel rumprobiert. Die Rezepte für beide Sportdrinks haben die Schülerinnen und Schüler jüngst nochmal perfektioniert. Bei dem Beliebteren, der red-Edition, leuchtet am Automaten in der Aula schon seit Wochen das rote Lämpchen.

"Schon Ende Januar war alles weg. Deswegen haben wir dann gesagt: Wir machen jetzt die zweite Abfüllung. Obwohl das P-Seminar eigentlich schon aus wäre. Aber wir haben gesagt, wir machen das nochmal weiter, weil es so gut ankommt." Florian Feldhaus, Schüler

Nach Ostern schreiben sie Abi. Chemielehrer Holger Gottschalk ist von soviel Engagement begeistert:

"Das ist eigentlich schon außergewöhnlich, weil die waren ab Ende Februar eigentlich befreit von dem Ganzen und hatten schon ihre Noten. Von daher freut es mich umso mehr, dass die noch mitarbeiten und dass es eigentlich nicht darum geht, noch irgendwelche Punkte zu erzielen, sondern dass man sagt, man hat irgendetwas kreiert hat, was eigentlich weiter Bestand hat." Holger Gottschalk, Chemielehrer

Unterstützung von einer Brauerei, Banken, Firmen und Eltern

Später bringen die Schüler die Fässer mit dem Auto zu Müller-Bräu nach Neuötting. Die Brauerei befüllt die Flaschen kostenlos für sie. Die Zutaten konnten sie dieses Mal selbst mit dem Gewinn vom Verkauf finanzieren. Beim ersten Mal spendeten Banken und Firmen aus der Region rund um Altötting und der Elternbeirat. Auch deshalb wollten Moses und die anderen eine weitere Charge produzieren.

"Wenn man dann sieht, was man da erreichen kann: In unserem Fall zwei verschiedene, regenerative Sportd-Drinks. Das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Von dem her ist man dann auch umso mehr motiviert." Moses Hörmann, Schüler

Aus der Klasse vielleicht in den Supermarkt

In den vergangenen Tagen hat sich noch etwas getan: Die Schülerinnen und Schüler sind im Gespräch mit einer Firma, um im großen Stil zu produzieren. Vielleicht stehen die "King of Bearrys" dann irgendwann im Supermarkt. Am König-Karlmann-Gymnasium bleiben sie auf jeden Fall. Denn ab jetzt übernimmt die 11. Klasse Rezept und Produktion.

Eine Flasche am Automaten kostet übrigens einen Euro. Da ist ein halber Liter drin.