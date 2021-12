Gesund und fit durch die Weihnachtszeit

Weihnachten - das Fest der Familie, der Geschenke - und des wachsenden Winterspecks. Doch das muss nicht sein, meint Jennifer Sporrer: Die 26-Jährige ist Ernährungsberaterin und gibt Online-Kochkurse in Amberg.

Leichte Kost und Bewegung

Ihr erster Tipp für die Feiertage: Den Stoffwechsel den ganzen Tag über in Gang halten. Schon in der Früh sollte man etwas Leichtes essen und spazieren gehen, oder sich anderweitig bewegen. "Dann zum Mittag nochmal etwas Leichtes essen, dann auch noch mal spazieren gehen, viel trinken, damit der Stoffwechsel am Ende einfach da ist und das Essen verbrennen kann", so die Expertin.

Essen nach der 80/20-Regel

Doch auch was man isst, ist wichtig: Hier rät Jennifer Sporrer zur 80/20 Regel. Das heißt, sich zu 80 Prozent gesund zu ernähren und viel Gemüse, viele Ballaststoffe und viel Obst zu essen. Empfehlenswert sind auch Nüsse. Denn die machen satt und enthalten viele gesunde Fette und Ballaststoffe, die der Körper dringend braucht. Darüber hinaus treiben Obst und Nüsse den Insulinspiegel nicht so hoch wie zum Beispiel Plätzchen, was Heißhungerattacken vorbeugt.

Dann bleiben die restlichen 20 Prozent unter anderem den Keksen vorbehalten. Denn: "Sich etwas zu verbieten, ist schlimmer, als wenn man es dann zu sich nimmt. Wichtig ist einfach nur, dass man es in Maßen macht", so Jennifer Sporrer. "Auch regelmäßige Mahlzeiten sind wichtig."

Rezepte beibehalten, aber Zucker und Fett reduzieren

Was das Süße oder den Weihnachtsbraten betrifft, hat auch die Art der Zubereitung einen sehr großen Einfluss auf die Kalorienzahl des gesamten Gerichts. Deshalb sollte man nach Meinung von Sporrer "einfach mal schauen, dass man Zucker und Fett ein bisschen runterreduziert. Das Rezept funktioniert trotzdem. Aber man spart sich sehr viele Kalorien." Schon ein Esslöffel Zucker oder Fett weniger macht etwas aus.

Keine Diäten halten, sondern Spaß haben

Jennifer Sporrers Motivation zur gesunden Ernährung beruht auf ihrer eigenen Geschichte: In ihrer Jugend wog sie rund 30 Kilo zu viel. Nach mehreren erfolglosen Diäten aus diversen Zeitschriften probierte sie einen neuen Weg - einen ohne Zwang und asketischen Verzicht.

Heute ist sie 30 Kilo leichter. Und sie hat gelernt: "Wenn man sich bewusst gesund ernährt und nicht aufs Abnehmen schaut, sich viel bewegt und das Leben genießt, dann nimmt man automatisch ab. Und das ist auch der Trick dabei."