Gesuchter flüchtet übers Dach vor der Polizei

Mehr als 20 Polizeibeamte haben sich am Morgen in Sulzbach-Rosenberg zwei Stunden lang an der Verfolgung eines mit Haftbefehl gesuchten jungen Mannes beteiligt, bevor der 24-Jährige dann schließlich in einer Kleingartenanlage festgenommen werden konnte. Polizeibeamte waren am Morgen zu der Wohnung des 24-Jährigen gefahren, um ihn festzunehmen.

Flucht durch den Rosenbach

Der junge Mann kletterte daraufhin aus dem Badezimmerfenster auf das Hausdach, flüchtete dann über mehrere Gartenzäune und Hinterhöfe. Zuletzt watete er durch den Rosenbach und konnten den Beamten vorerst entkommen.

Daraufhin machte sich ein Großaufgebot mit rund 20 Polizisten und ein Polizeihubschrauber auf die Suche nach dem Mann. Er wurde schließlich in einer Kleingartenanlage gestellt und ließ sich widerstandslos festnehmen. Der 24-Jährige aus Moldawien war wegen Urkundenfälschung und illegalen Aufenthalts gesucht worden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.