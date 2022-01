Gesucht: Ein Platz für die Windkraft

Berg am Starnberger See: Alpenkulisse und teure Immobilien. Ausgerechnet hier drehen sich seit sechs Jahren einige der wenigen Windräder Oberbayerns. Die vier Anlagen versorgen Berg, rein rechnerisch, mit allem Strom, den die Gemeinde braucht. Er freue sich jedes Mal, sie zu sehen, erzählt der amtierende Bürgermeister Rupert Steigenberger, "weil wir Strom liefern für die Energiewende und auch noch ein bisschen was dran verdienen".

Entwerten Windräder die Landschaft?

Doch, dass sie hier stehen, ist ein Glücksfall, sagt Altbürgermeister Rupert Monn, der für sie gekämpft hat. Die Genehmigung kam gerade noch vor Einführung der 10H-Abstandregel in Bayern. Und die Gegner von damals sagen noch heute: Diese Windräder entwerten die Landschaft.

Das Gegenteil ist der Fall, findet Sören Schöbel. Der Professor für Landschaftsarchitektur an der Technischen Universität München untersucht, wie erneuerbare Energien und Landschaft harmonieren können. „Windkraftanlagen passen besonders gut an exponierte Orte. Sie sollen ja Sinn vermitteln. Sie sollen zeigen: Hier ist Wind.“ Und das sei da, wo man sie weit sehe, durchweg der Fall - auch am Starnberger See.

Vorbild Österreich

Ein besonders prägnantes Beispiel: Der Tauernwindpark in der Steiermark. Zehn Windräder in knapp 2000 Metern Höhe liefern hier Strom für rund 20.000 Haushalte. Mitten im Hochgebirge gelegen – aber erfolgreich auch als Touristenattraktion vermarktet. Doch in Deutschland und insbesondere Bayern habe man ein Problem mit Technik in der Natur, erklärt Sören Schöbel.

Bayern wertet Landschaften nach Natürlichkeit

Schon in den Planungsverfahren wird die Landschaft in Wertstufen unterteilt. Und von denen hängt zum Beispiel ab, wie viel sogenanntes Ersatzgeld Windradbauer für ihren Eingriff in die Natur zahlen müssen - festgeschrieben im Bayerischen Windenergie-Erlass von 2016. Berechnet für eine Windkraftanlage mit 250 Meter Höhe in einer Windfarm mit drei bis sieben Anlagen heißt das zum Beispiel: In Wertstufe 1, also "intensive großflächige Landnutzung dominiert", werden pro Windrad nur knapp 35.000 Ersatzgeld fällig. Bei Wertstufe 4, also " Natur weitgehend frei von störenden Objekten", dagegen fast 300.000 Euro.

"Zerstört jede Akzeptanz"

Für Landschaftsarchitekt Prof. Sören Schöbel ist die Verherrlichung der vermeintlich unberührten Natur ein Fehler beim Windradausbau: "Das ist wirklich nur in Deutschland so, dass man Landschaften unterteilt in Bilderbuchlandschaften, normale Landschaften und nichtssagende Landschaften. Das muss man sich mal vorstellen, das heißt wirklich so in den Papieren der Ministerien: nichtssagende Landschaften." Und dann entscheide man sich, die Bilderbuchlandschaften unberührt zu lassen, obwohl gerade die die Kraft hätten, Windräder einzubinden, kritisiert Schöbel. Die nichtssagenden Gegenden aber, in die man alles reinstelle, seien unser Alltag. "Da wohnen und arbeiten wir. Das zerstört jegliche Akzeptanz bei den Menschen."

Wie passen Windräder in die Landschaft?

Moderne Windräder sind hoch, bis zu 250 Meter derzeit. Verstecken kann man sie nicht. Doch wo derzeit nur rund 0,25 Prozent der Landesfläche in Bayern mit Windrädern "belegt" sind, sollen es nach dem Willen der Bundesregierung zwei Prozent werden. Also: wohin damit? Wo stehen sie gut, wo passen sie in die Landschaft?

Windräder im Höhenkirchner Forst

Im Höhenkirchner Forst bei München planen derzeit die drei Gemeinden Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Oberpframmern und Egmating gemeinsam drei Windräder. Im Wald, im Landschaftsschutzgebiet. Denn obwohl die in Frage kommenden Flächen dafür noch vor der 10H-Abstands-Regelung festgelegt wurden, sind sie ein Kompromiss - zwischen möglichst gutem Wind und möglichst großer Entfernung zu den nächsten Häusern.

Landschaftscharakter erhalten

Sören Schöbel hat die Standorte untersucht. Es komme vor allem darauf an, den Charakter der Landschaft zu erhalten, erklärt er. Im Fall Höhenkirchner Forst sind das für ihn zwei wichtige Eindrücke: Wie sich der Waldrand aus der Ferne schier endlos hinter den Feldern und Wiesen am Horizont erstreckt. Und wie für den Spaziergänger der Wald plötzlich hoch aufragt, wenn er darauf zukommt. Damit das so bleibt, müssen die Windräder also mindestens 750 Meter in den Wald hinein, sie dürfen nicht direkt am Waldrand oder sogar davor stehen.

Gemeindechefs wollen Bürger überzeugen

Die Gemeindechefs von Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Egmating und Oberpframmern ringen trotz sorgfältiger Standortwahl um Zustimmung. Die Bürger sorgen sich um den Anblick der Windräder, um den Naturschutz und um die Nähe zum eigenen Wohnhaus. Für die drei Gemeindechefs ist deshalb vor allem eins wichtig: Ihre Bürger zu überzeugen. "Für uns ist klar", so Mindy Konwitschny, Bürgermeisterin von Höhenkirchen-Siegertsbrunn: "Wir schaffen den Klimawandel nur mit den Bürgern. die müssen immer ganz nah informiert werden". Es sei wichtig, die Bürger mitzunehmen, um alle Ängste abzubauen, bekräftigt auch Inge Heiler, die Bürgermeisterin von Egmating. Dort rückt ein Windrad bis auf knapp 1000 Meter an Häuser heran.

Bürger selbst planen lassen

Je mehr Teilhabe, desto besser, das zeigt auch die Forschung von Prof. Schöbel. Am besten fände er es, die Bürger direkt und im positiven Sinne zu fragen: Wo wollt ihr die Windräder denn hinstellen? Auf genau diese Frage hat Lea Steiner im Landkreis Ebersberg Antworten gefunden. In einem Bürger-Projekt der deutschen Umwelthilfe. Mit Windkraft kannte sich die Studentin bis dahin kaum aus - sie hat sich das einzige Windrad in der Gegend also erstmal angeschaut. Bei Schneesturm. Und sie war überrascht: dass es weniger laut, weniger erschlagend auf sie gewirkt hat, als sie dachte.

Windräder als Notwendigkeit

Lea ist erst in dem Projekt klargeworden, dass ihr Landkreis Ebersberg 26 Windräder plus jede Menge Photovoltaik bräuchte, um seinen Strombedarf erneuerbar zu decken. Sie hat sich deshalb überlegt, die Windräder gerecht auf die Gemeinden zu verteilen. Und hat sich auch eines 400 Meter vor die eigene Haustür geplant – das wären nicht mal 2H Abstand. "Wenn ich ein Windrad anschaue, dann sehe ich in erster Linie die Notwendigkeit und es zeigt mir, dass in meiner Heimat etwas für die Zukunft getan wird. Ich sehe ganz zweitrangig, ob es mir gefällt. ", erklärt Lea Steiner. Was nütze ihr ein unverstellter Blick auf die Berge, wenn die Wälder wegsterben oder ihr Dorf überschwemmt werde.

Das heißt aber auch: Es kommt nicht nur auf die Abstandsregelung an, auf 10H oder 4H. Sondern darauf, mit welcher Einstellung unsere Gesellschaft Windräder plant.