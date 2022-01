Gestürzter Sattelschlepper sorgt für Sperrung der A7 nach Kassel

Ein Sattelzug ist auf der A7 von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gestürzt. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried mitteilte, kam der große Lastkraftwagen auf der Mittelleitplanke zum Liegen und blockierte anschließend die Strecke Richtung Kassel komplett sowie Teile der Gegenfahrbahn.

Der Fahrer überstand den Unfall leicht verletzt. Laut Polizei sind aus dem Tank des Sattelzugs rund 1.000 Liter Diesel ausgelaufen und in den Grünstreifen gesickert. Daher rechnen die Beamten mit einer Schadenssumme im dreistelligen Bereich.

Sattelzug gerät rechts von der Fahrbahn

Am Montag gegen 12 Uhr sei der 40-jährige Lkw-Fahrer auf der A 7 in Richtung Kassel unterwegs gewesen. Etwa auf Höhe der Gemeinde Sulzfeld sei sein Sattelzug dann, nach Angaben von Unfallzeugen, nach rechts von der Fahrbahn auf das Bankette geraten. Aufgrund der Gegenlenkbewegung sei der Schlepper dann zur Seite gekippt. Er war mit einem 12,5 Tonnen schweren Metallbauteil beladen.

A7 Richtung Kassel stundenlang gesperrt

Der Fahrer konnte sich mit einer Kopfplatzwunde selbst aus dem Fahrerhaus befreien. Nach dem Transport mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus ist er nach kurzer Zeit wieder entlassen worden. Die A7 in Richtung Kassel ist seit 12.00 Uhr komplett gesperrt. Die Sperrung werde nach Auskunft des Bergungsunternehmens noch bis in die Abendstunden andauern. Die Autobahnmeisterei und freiwilligen Feuerwehren seien mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort, um die Unfallstelle auszuleuchten und die Autobahn wieder auf Vordermann zu bringen.