Gestrandet in Regnitzlosau: Ein Buch hält Erinnerungen fest

Regnitzlosau ist ein kleiner Ort am sogenannten Dreiländereck im Landkreis Hof, nur einen Steinwurf entfernt von Tschechien und Sachsen. Vor über 70 Jahren war Deutschland hier zu Ende. Unter dem Titel "Zeitzeugen. Gespräche Regnitzlosau 1944 - 1947" erinnert ein Buch an das Kriegsende und an die Zeit, in der Flüchtlinge eine neue Heimat gefunden haben.

Millionen Flüchtlinge kommen nach Kriegsende nach Deutschland

Ab 1944 strömen Millionen Heimatvertriebene und Flüchtlinge nach Deutschland. Allein im Sudetenland, also in Böhmen und Mähren, verlieren rund drei Millionen Deutsche ihre Heimat. Fünf Millionen werden aus Schlesien vertrieben. Insgesamt gelangen in der Nachkriegszeit 14 Millionen Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten nach Deutschland. Sie haben oft alles verloren, müssen eine neue Heimat finden.

Regnitzlosau: Flüchtlinge liegen auf Stroh

Gerhard Hopperdietzel kann sich noch gut erinnern, als 1945 über Nacht 500 Menschen in der 1000-Seelen-Gemeinde Regnitzlosau ankamen. Sie wurden in den Sälen der Gasthäuser und auch im Schulhaus untergebracht. "Die Flüchtlinge waren da drin eigentlich nur auf Stroh gelegen", erzählt Hopperdietzel. Für den damals Elfjährigen war es eine Zeit voller Veränderungen.

Peter Kunz war damals ein Flüchtling. Er und seine Mutter wurden gezwungen, innerhalb einer halben Stunde ihr Haus im böhmischen Aussig zu räumen. In einem Lastwagen werden sie in ein tschechisches Lager gebracht und anschließend mit Dutzenden Anderen in einen Güterzug gesetzt.

Vom Kaffeeklatsch zum Zeitzeugen-Buch

Die damals aktuelle Flüchtlingspolitik war auch 2015 bei einem ökumenischen Seniorennachmittag ein Thema. Hopperdietzel, Kunz und andere haben sich vor über sechs Jahren auch an ihre ganz persönlichen Erinnerungen an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Den anfangs kleinen Kreis von sechs Männern und Frauen besuchten schnell bis zu 20 Teilnehmer.

Das Regnitzlosuaer Zeitzeugen-Projekt wurde immer professioneller. Der Austausch ging längst über einen reinen Kaffeeklatsch hinaus. Immer lief ein Tonband mit, Einzelinterviews wurde geführt, alle Gespräche akribisch abgetippt und transkribiert. Und das ehrenamtlich Projektteam arbeitete sich durch Akten im Staatsarchiv und holte sich Unterstützung bei Experten. Durch die Erzählungen dieser Zeitzeugen entstand ein lebendiges Bild der Regnitzlosauer Geschichte.

Erfahrungsberichte sind für die Nachwelt festgehalten

Pfarrer Holger Winkler und einige Ehrenamtliche aus der evangelischen Kirchengemeinde erkannten, wie wertvoll die Berichte sind und beginnen, die Gespräche aufzuzeichnen. "Für die Zeitzeugen war es erst einmal heilsam, in dieser Offenheit darüber reden zu können", glaubt Winkler. Die Erfahrungsberichte sind so eindrucksvoll, dass die Idee entstand, die Erinnerungen der Zeitzeugen in einem Buch festzuhalten.

Noch können Zeitzeugen wie Gerhard Hopperdietzel selbst von ihren Erinnerungen erzählen. Durch Buchprojekte wie das in Regnitzlosau bleiben ihre Geschichten auch für die Nachwelt erhalten.