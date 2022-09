Gestohlenes Kinder-Polizeiauto wieder da – Junge überglücklich

Junge parkte sein Elektroauto unter einem Carport

Am Mittwoch hatte die Polizei mitgeteilt, dass zwischen Montag- und Dienstagabend einem kleinen Jungen in Nüdlingen sein Elektroauto in Polizei-Optik gestohlen worden war. Das kleine Fahrzeug hatte unter einem Carport auf dem Grundstück der Eltern gestanden, direkt neben einem anderen Elektroauto. Der Dieb hatte sich offensichtlich bewusst dafür entschieden, das Auto in Polizei-Optik mitzunehmen.

Echter Polizei-Fan

Für den kleinen Jungen, der laut seinem Vater "Polizei-Fan" ist, hat das Auto vor allem ideellen Wert. Deswegen hatte der Vater Anzeige erstattet. Um den Jungen aufzuheitern, hatten die Beamten der Polizeiinspektion Bad Kissingen spontan angeboten, ihre Dienststelle zu besuchen, in einem echten Polizeiauto zu sitzen und Martinshorn und Blaulicht auszuprobieren.