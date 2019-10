Gestohlenes Auto aus Donau bei Pentling geborgen

Das gestohlene Auto, das am vergangenen Samstag in der Donau bei Pentling im Landkreis Regensburg gefunden wurde, ist am Mittwoch geborgen worden. Jetzt untersucht es die Kriminalpolizei Regensburg auf Spuren nach dem Autodieb.

Wagen stammt aus Regensburg

Der Wagen wurde laut Polizei im August vergangenen Jahres vor einem Einfamilienhaus im Regensburger Westen gestohlen. Das Auto lag auf dem Dach am Grund der Donau. Um es zu bergen, tastete ein Bagger, der auf einem Schiff stand, den Boden nach dem Auto ab und hob es leicht an. Dann stieg ein Mitarbeiter der Bergungsfirma auf das Wrack, befestigte Gurte am Auto, an denen es schließlich aus dem Wasser auf das Bergungsschiff gehoben werden konnte.

Das Schiff fuhr zur nächsten Anlegestelle, wo das Auto verladen wurde, um von den Kripo-Beamten untersucht werden zu können.

Per Sonargerät entdeckt

Ein Bootsfahrer hatte das Auto am vergangenen Samstag auf seinem Sonargerät entdeckt. Am Samstagabend hatten Taucher das Wrack untersucht. So konnte ausgeschlossen werden, dass sich keine Menschen im Fahrzeug befinden.