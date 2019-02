Gestohlener Dino steht im Kreisverkehr

Das Ausstellungsstück war von seinem Sockel im Dino-Park gehämmert worden – "mit roher Gewalt", wie es Völker am Montag sagte. Dem Saurier seien dabei regelrecht die Zehen amputiert worden. Völker appellierte an die Täter, das 2,30 lange, 1,30 hohe und 20 Kilo schwere Objekt wieder am Dinopark abzulegen, statt es weiter zu zerstören.

Dino steht im Kreisverkehr

Daran hielten sich die Täter nur teilweise: Der Dino ist gefunden – allerdings im gut 40 Kilometer entfernten Abensberg, was weitere Fragen aufwirft. Auf dem Weg zur Arbeit entdeckten Autofahrer die Nachbildung in einem Kreisverkehr und informierten die Polizei.

Drei Zehen abgebrochen – Übergabe am Nachmittag

Das Tier ist ersten Erkenntnissen zufolge leicht beschädigt: Drei Zehen sind abgebrochen. Derzeit wird die Nachbildung in Beilngries weiter auf Spuren untersucht. Am frühen Nachmittag soll es in den Dino-Park nach Denkendorf zurückgebracht werden.

Waldweg voller Dinos – Höhepunkt: Archaeopteryx

Das Dinosaurier Museum Altmühltal ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien und Schulklassen. Besucher wandern auf einem 1,5 Kilometer langen Waldweg durch 400 Millionen Jahre Erdgeschichte. Dabei begegnen sie mehr als 70 lebensechten Nachbildungen von Dinosauriern und anderen Urzeit-Tieren, von denen einige so groß sind, dass sie die Wipfel der Bäume erreichen.

Höhepunkt des Museums ist "Dracula". Dabei handelt es sich um den wohl größten und schwersten Flugsaurier, der jemals gefunden wurde, sowie das erdgeschichtlich älteste Original-Fossil des Urvogels Archaeopteryx.