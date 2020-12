Weihnachtsbesuch im Heim mit Schnelltest: Das müssen Sie wissen

Hochrisikogruppen in Alten- und Behindertenheimen

Die Bewohnerinnen und Bewohner in Senioren- und Behindertenheimen gehören zur Risikogruppe für schwere Covid-19-Verläufe. Ausbrüche in einzelnen Heimen mit vielen Todesopfern haben Schlagzeilen gemacht. Gerade verzeichnet Deutschland einen Höchstwert an neuen Corona-Todesfällen. Entsprechend vorsichtig müssen die Einrichtungen sein.

"In dieser Situation sind für uns die Besuche ein ganz wichtiges, nach wie vor auch zu Weihnachten, ein ganz wichtiges Ziel. Aber, wenn es um Leib und Leben der Bewohner und Bewohnerinnen geht, auch einhergehend mit den Testungen unser Beschäftigten, dann hat das Vorrang." Joachim Görtz, Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, bpa

Nicht alle Landkreise sind gut abgedeckt

Die bayerische Staatsregierung finanziert 600.000 Schnelltests und den Einsatz der Ehrenamtlichen sowie deren Schutzkleidung. Unter der Federführung des Bayerischen Roten Kreuzes sind der Arbeiter-Samariter-Bund e.V., die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V., die Johanniter-Unfallhilfe e.V., der Malteser Hilfsdienst e.V., das Medizinische Katastrophen-Hilfswerk Deutschland e.V. (MHW) und das Technische Hilfswerk (THW) beteiligt.

Vor allem in Niederbayern und Oberfranken war es zum Teil schwer, solche Testzentren einzurichten, denn dort sind durch die hohen Infektionszahlen auch viele Ehrenamtliche an Corona erkrankt. Die Hilfsorganisationen sind bemüht, diese Lücken zu schließen. So konnte kurzfristig beispielsweise in Lichtenfels die DLRG gewonnen werden, um ein Testzentrum einzurichten.

Faktisches Besuchsverbot damit vom Tisch

Wer seine Verwandten in einem Heim besuchen möchte, muss einen negativen Corona-Test vorlegen. Dafür gibt es im harten Lockdown zwei verschiedene Vorschriften. Bis und nach Weihnachten gilt: die dem Testergebnis zugrunde liegende Testung bei einem Schnelltest darf nicht älter als 48 Stunden sein, beim PCR-Test nicht älter als 72 Stunden.

Opposition und Patientenschützer kritisierten, dass diese Regelung einem Besuchsverbot gleichkomme, sind doch Ergebnisse von PCR-Tests oft nicht innerhalb dieser Frist zu bekommen, und für Schnelltests werden bis zu 50 Euro fällig. Die Fristen sind über Weihnachten zwar verlängert (PCR: 96 Stunden, Schnelltest: 72 Stunden). Weil aber über die Feiertage Ärzte und Ärztinnen, Teststationen und Labore nur eingeschränkt arbeiten, macht das Weihnachtsbesuche in Heimen schwierig bis unmöglich.

Der Schnelltest ist kein Freifahrtsschein

Der Schnelltest zeigt oft nur eine hohe Viruslast an und er ist nicht so sicher wie ein PCR-Test, darum sollte der Besuch wenn möglich auch unmittelbar nach der Testung erfolgen. Wer ein positives Testergebnis erhält, muss unmittelbar und sofort in Quarantäne. Die Auflage ist dabei auch, sich so schnell wie möglich um einen weiteren PCR-Test zu bemühen. Die jetzt über die Feiertage eingerichteten "Sondertestzentren" bieten keine PCR-Tests an.