Geständnisse im Darknet-Kinderporno-Prozess in Regensburg

In Regensburg hat am Dienstag der Prozess am Landgericht gegen zwei Hintermänner eines Kinderporno-Forums im sogenannten Darknet begonnen. Sie sollen die Seite als Administratoren und Moderatoren mit organisiert haben. Außerdem sollen sie über das Forum Hunderttausende Videos und Fotos mit kinderpornografischem Inhalt geteilt haben. Die beiden Angeklagten haben die Vorwürfe gegen sie am ersten Prozesstag gestanden.

Große Mengen pornografisches Material

Die Männer bestätigten, dass sie Tausende Bilder und Videos über das Darknet-Forum geteilt haben und dort auch als Mitorganisatoren des Forums aktiv waren. Außerdem räumten die beiden Mitte 50-Jährigen ein, dass sie Tausende weitere Aufnahmen mit kinderpornografischem Inhalt besessen haben und diese Videos und Fotos zum Teil schweren sexuellen Missbrauch zeigen.

Berliner gesteht sexuellen Missbrauch

Der angeklagte Mann aus Berlin gestand zudem, vor etwa zehn Jahren mehrfach eine Freundin seiner Tochter sexuell missbraucht und dabei gefilmt zu haben. Das Mädchen war bei der ersten Tat zehn Jahre alt.

Strafrahmen in Aussicht gestellt

Vorausgegangen war den Geständnissen ein Rechtsgespräch nach der Anklageverlesung, in dem den Angeklagten bei einem Geständnis ein gewisser Strafrahmen in Aussicht gestellt wurde. Der Regensburger müsse demnach jetzt nach seinem Geständnis mit einer Freiheitsstrafe zwischen vier und viereinhalb Jahren rechnen, teilte das Gericht ihm mit. Der Berliner müsse wegen des zusätzlichen sexuellen Missbrauchs mit einer Strafe zwischen sechs und sechseinhalb Jahren rechnen.

Verfahren gegen dritten Mann abgetrennt

Die Beweisaufnahme wird nach den Geständnissen fortgesetzt. Das Verfahren gegen einen ursprünglich dritten angeklagten Hintermann des Forums wurde vom Gericht noch vor Prozessbeginn abgetrennt und wird gesondert verhandelt.