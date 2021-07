Geständnis im Prozess um Bluttat an Augsburger Bushaltestelle

Mit weißer Bluse, rosa gefärbten und zu zwei Zöpfen frisierten Haaren, die Augen mit schwarzem Kajal umrandet - so tritt die 20 Jahre alte Angeklagte vor die Jugendkammer des Landgerichts Augsburg. Ihr wird vorgeworfen, im November 2020 nach einem Streit einen 28-jährigen Mann mit einem Klappmesser niedergestochen zu haben. Der Mann starb an einer Verletzung des Herzbeutels.

Ein Klappmesser mit sechs Zentimeter langer Klinge

Laut Staatsanwalt sei sie dem Opfer an der Bushaltestelle begegnet, es habe eine Rangelei zwischen dem späteren Opfer und ihrem Freund gegeben. Die Angeklagte solle gerufen haben: "Ihr Scheiß Pädos, ihr habt meinen Freund begrapscht." Als sich der Streit von der Haltestelle auf die Straße verlagerte, soll die junge Frau ein Klappmesser mit sechs Zentimeter langer Klinge aus der Handtasche genommen und in die Manteltasche gesteckt haben. Das spätere Opfer sei arglos gewesen und habe mit keinem Angriff gerechnet. Die Rangelei sei derart gewesen, so die Anklage, dass "beide aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung zu gezielten, kraftvollen Schlägen weder in der Lage noch dazu entschlossen gewesen wären".

Schwere Kindheit, Depressionen, Selbstmordgedanken

Sie habe sich schon als Kind vernachlässigt gefühlt, die Eltern hätten sich früh getrennt. Die Schule sei sehr anstrengend gewesen, dort sei sie gemobbt worden, weil sie zu dick und zu schüchtern gewesen sei. Eine Friseurlehre haben sie abgebrochen wegen Depressionen. Auf Nachfragen des Richters erzählt die junge Frau, sie sei bereits mehrfach wegen Depressionen, Selbstverletzung und einer Borderline-Störung in der Kinderklinik gewesen. Sie sei auch wegen Selbstmordgedanken im Bezirkskrankenhaus behandelt worden, in der Tagesklinik. Dabei sei ihr auch ein Medikament gegen Wahnvorstellungen verordnet worden, das sie zeitweise eingenommen habe.

Hat die 20-Jährige Angst vor Männern?

Zwei Mal sei sie vergewaltigt worden, einmal im BKH, berichtet die Angeklagte, laut Richter Hoesch ist das auch aktenkundig. Seither habe sie eine "Angst vor Männern", so die Angeklagte, daher habe sie auch immer ein Taschenmesser dabei. Am Tag der Tat sei sie mit ihrem Freund unterwegs gewesen, der habe ihr gesagt, dass das spätere Opfer ihn am "Arsch gepackt" habe. Ob das gestimmt habe, wisse sie nicht. Damals habe sie aber gedacht, dass es so war. Dann sei es zu der Rangelei gekommen.

Festnahme in der eigenen Wohnung

Da habe sie "zur Sicherheit, falls was passiert", das Messer rausgeholt, das sie bereits ausgeklappt in der Jackentasche hatte, und da sei es passiert, das Geschehen sei auf sie zugekommen. Sie habe einmal zugestochen. Sie sei im Schockzustand gewesen, wie in einem Film. Dann sei sie mit ihrem Freund geflohen. Wenig später sei dann das SEK in die Wohnung gekommen und habe sie festgenommen.

Mutter des Opfers nimmt Entschuldigungsbrief nicht an

"Ich weiß nicht, wie ich jemals wieder glücklich werden kann", so die Angeklagte. In einem Brief an die Mutter des Opfers entschuldigt sich die 20-Jährige für die Tat. Sie habe in Panik gehandelt, begründet durch frühere Traumata, wolle aber dafür "grade stehen". Die Mutter des 28-Jährigen, die Nebenklägerin in dem Verfahren ist, lehnte es ab, den Brief entgegen zu nehmen. Für den Prozess sind sechs weitere Verhandlungstage geplant, ein Urteil könnte Mitte August verkündet werden.