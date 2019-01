08.01.2019, 16:06 Uhr

Gesprengter Geldautomat: Täter erbeuteten sechsstelligen Betrag

Bei der Sprengung eines Geldautomaten in der Nacht auf Sonntag in Röthlein (Lkr. Schweinfurt) haben die Täter mehr als 100.000 Euro erbeutet. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.