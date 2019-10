vor 11 Minuten

Gesprengter Geldautomat: Hoher Schaden in Vohburg

Unbekannte haben am Dienstagmorgen versucht, einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Vohburger Altstadt aufzusprengen. Das Vorhaben misslang, durch die Explosion entstand in der Bank aber ein Schaden von rund 100.000 Euro.