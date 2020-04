Gesprengte Geldautomaten: Polizei hofft auf Fernsehzuschauer

Zwei Kriminalfälle aus dem Landkreis Schweinfurt sind in dieser Woche Thema bei der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst". "Wir erhoffen uns Hinweise aus der Bevölkerung", sagte ein Polizeisprecher in Würzburg.

Gochsheim: Täter fliehen nach Sprengung eines Geldautomaten

In Gochsheim hatten drei Unbekannte am 8. April einen Geldautomaten gesprengt und sich anschließend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten schossen auf den Wagen, konnten ihn aber nicht stoppen. Obwohl die Polizei mit einem Hubschrauber und Streifenwagen nach dem Fluchtauto suchte, entkamen die Täter. Auf einem Flurstück an der A45 fand die Polizei lediglich in Brand gesetzte Geldkassetten, die aus der Bank stammten.

Im nahe gelegenen Niederwerrn hatten Unbekannte am 3. April auf ganz ähnliche Weise einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei prüft nun, ob es sich um dieselben Täter handeln könnte.

