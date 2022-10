Gesprengte Geldautomaten in Bayern - immer mehr, immer brutaler

Es dauert nur wenige Augenblicke: Schwarz vermummte Täter dringen in die Bankfiliale ein und machen sich am Geldautomaten zu schaffen. Dann eine gewaltige Explosion – und der Boden ist von Trümmern übersät. Die Täter greifen sich die Geldkassette und flüchten. So wie auf diesem Überwachungsvideo einer Bank in Nordrhein-Westfalen, passiert es auch in Bayern immer häufiger. 17 solcher Überfälle waren es im vergangenen Jahr im Freistaat, heuer sind es schon 26.

Immer häufiger gefährlicher Festsprengstoff

Weil die Banken ihre Sicherheitsvorkehrungen verstärkt haben, rüsten auch die Täter auf. Ihr Mittel der Wahl, um an die Geldkassetten in den Automaten zu kommen: Festsprengstoff. Der ist mal selbst hergestellt, mal aus osteuropäischen Armeebeständen, so Fabian Puchelt vom Bayerischen Landeskriminalamt. Die Methode ist extrem gefährlich: Puchelt schildert, dass die über 50 Kilo schwere Tresortür eines Automaten bei solch einer Sprengung bis zu 30 Meter weit geschleudert werde. Es sei reiner Zufall, dass bis jetzt noch niemand verletzt wurde.

Bayern als Operationsgebiet entdeckt

Die Täter sind auf Deutschland als Operationsgebiet ausgewichen. Sie kommen, so Fabian Puchelt vom LKA, aus den Niederlanden, und stammen zumeist aus Nordwestafrika.

Die Niederlande aber haben ihre Präventionsmaßnahmen hochgefahren. Deutschland ist noch nicht so weit, also sind die Geldautomaten-Sprenger ins Nachbarland ausgewichen – am Anfang ins grenznahe Nordrhein-Westfalen, jetzt schlagen sie zunehmend auch in Bayern zu.

Täter nach nur wenigen Minuten auf der Flucht

Das LKA hat einige kleinere Fahndungserfolge, aber die Suche ist schwierig. Die Täter kundschaften die Geldautomaten wohl vorher genau aus, sie suchen sich abgelegene Orte in der Nähe von Autobahnen, und sie nutzen hoch motorisierte Fahrzeuge für die Flucht, so die Ermittler. Der ganze Überfall selbst dauert nur wenige Minuten. Bis die Polizei da sein kann, sind die Diebe längst weg, zurück bleiben nur Trümmer.

Gefährdete Standorte besser geschützt

Für die Banken ist Prävention schwierig. Sie können Videoüberwachung einsetzen, Vernebelungsanlagen, die einen Schalterraum binnen Sekunden in dichten Rauch hüllen, oder spezielle Färbepatronen – die sprühen bei Alarm einen Farbstoff auf die Geldscheine und machen sie so unbrauchbar. Die eigentliche Sprengung aber ist nur schwer mit vertretbarem Aufwand zu verhindern. Der Bundesverband deutscher Banken teilt mit, man stütze sich auf Risikoanalysen des Bundeskriminalamtes. An potentiell gefährdeten Standorten rüste man die Automaten dann mit zusätzlicher Sicherheitstechnik nach. Der Wettlauf zwischen Banken und Kriminellen geht weiter.