Gesprengte Geldautomaten: Haftstrafen für beide Täter

Weil sie im Juli 2016 zwei Geldautomaten in Pentling (Lkr. Regensburg) aufgesprengt haben, hat das Landgericht Regensburg zwei Männer aus Polen zu Haftstrafen verurteilt. Der jüngere Mann, ein 36-Jähriger, muss für viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Sein drei Jahre älterer Komplize für dreieinhalb Jahre.

Älterer Angeklagter war nur Gehilfe

Beide wurden wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion mit schwerem Bandendiebstahl und Sachbeschädigung verurteilt. Der Ältere war laut der 5. Strafkammer des Gerichts nur ein Gehilfe des Haupttäters, weswegen die Strafe geringer ausfiel.

Sachschaden fast 600.000 Euro

Zusammen mit einem Komplizen hatten die beiden die zwei Geldautomaten im Vorraum eines Supermarkts in Pentling gesprengt, das Trio konnte mit rund 200.000 Euro Beute fliehen. Rund ein Vierteljahr zuvor sollen sie in ähnlicher Weise in Sachsen-Anhalt bereits rund 50.000 Euro erbeutet haben. Der bei den Sprengungen entstandene Sachschaden betrug fast 600.000 Euro. Der dritte Täter wurde schon im März 2017 zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt