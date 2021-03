Gespräche über Zukunft von Schaeffler-Standort Eltmann

In der Frage, ob der Schaeffler-Standort in Eltmann im Landkreis Haßberge langfristig erhalten wird oder nicht, treffen sich zu mehrtägigen Vorgesprächen am Donnerstag Vertreter des Vorstands, der IG Metall und des Betriebsrats. Wie berichtet, will die Unternehmensleitung den Standort Eltmann mit rund 400 Mitarbeitern schließen und bietet an, die Arbeitsplätze nach Schweinfurt zu verlagern. Seit letztem Herbst gab es immer wieder Protestaktion von Mitarbeitern gegen die geplanten Schließungspläne.

Unverständnis bei Mitarbeitern

Der Eltmanner Betriebsratsvorsitzende Ulrich Schöpplein sagte zuletzt gegenüber dem BR, dass klar sein müssen, dass das Unternehmen zu dem Standort steht. Wäre das nicht der Fall, müsse auch die angebotene Arbeitsplatzverlagerung ins Auge gefasst werden, ansonsten könne man Gefahr laufen, dass die Arbeitsplätze ohne Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten langfristig wegfallen würden, so Schöpplein. Die Mitarbeiter in Eltmann können nicht verstehen, dass der Standort trotz profitabler Zahlen geschlossen werden soll.

Alternativvorschlag der Gewerkschaft

Die IG Metall hatte vorgeschlagen, Eltmann als Kompetenzzentrum für Rollenfertigung auszubauen. Die Haßberge-SPD forderte, dass sich die Bayerische Staatsregierung einschaltet. Vor einem Monat hatten dutzende Mitarbeiter unter anderem vom Standort Eltmann in Schweinfurt für den Standorterhalt im Rahmen eines Autokorsos mit einem Hupkonzert demonstriert. Für den Standort Schweinfurt würden laut IG Metall von den momentan rund 4.900 Arbeitsplätzen langfristig rund 500 wegfallen.