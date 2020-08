Gespendetes Feuerwehrauto aus Rohr in Beirut im Einsatz

In Livestreams (hier nach ca. elfeinhalb Minuten) und Fotos aus dem zerstörten Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut ist das sogenannte Tanklöschfahrzeug (TLF) zu sehen, auf den Türen prangen noch immer der Schriftzug "Freiwillige Feuerwehr Rohr" und das Rohrer Wappen.

Spende aus Rohr in Mittelfranken

Das TLF war 2015 von der FFW Rohr an den Verein Orienthelfer des Münchner Kabarettisten Christian Springer gespendet worden. Es wurde nach Beirut verschifft und dort den First Respondern übergeben, einer nichtstaatlichen Organisation, die unter anderem Feuerwehraufgaben übernimmt. Seither ist der inzwischen über 40 Jahre alte Magirus-Deutz im Einsatz, so auch jetzt nach der verheerenden Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt.