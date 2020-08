vor 10 Minuten

Gesichtsrose von Benedikt XVI. klingt langsam ab

Viele Menschen waren in Sorge um den emeritierten Papst Benedikt XVI. Beim Besuch am Sterbebett seines Bruders Georg in Regensburg war eine Viruserkrankung aufgetreten. Sein Sekretär Georg Gänswein berichtet nun, dass die Gesichtsrose abklinge.