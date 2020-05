Gesichtsmasken für BR Sternstunden genäht

Die beiden Frauen haben bereits mit anderen Aktionen Sternstunden unterstützt. Ob Weihnachtsbasar oder Kaffeenachmittag. Als jetzt viele Menschen schnell Schutzmasken brauchten, plante Tanja Ruppert die nächste Aktion. Fünf bis sechs Stunden nähte sie am Tag und so liegen jetzt 150 Exemplare in verschiedenen Farben für den Verkauf bereit. Angeboten werden sie im Cafe Michel in Würzburg, im Bauzentrum Kuhn in Triefenstein und bei den Gebrüdern Liebler in Erlenbach bei Marktheidenfeld. "Ich habe da jetzt viel Energie hineingesteckt", sagt Tanja Ruppert und hofft, dass ihre Masken gegenüber dem inzwischen größer gewordenen Angebot bestehen können.

Warten auf Gummiband

Auch Erika Snok aus Güntersleben im Landkreis Würzburg hat die Schutzmaskenproduktion an ihrer Nähmaschine zu Gunsten von Sternstunden aufgenommen. Die ersten 60 Masken hatte sie noch an Familienangehörige und Bekannte verschenkt. Als aber immer mehr Anfragen kamen, startete sie die Sternstundenaktion. Bereits im letzten Jahr hatte sie mit der AWO in Güntersleben den Erlös aus dem Weihnachtsmarkt Sternstunden gespendet. "Das größte Problem war Gummiband zu finden", berichtete Erika Snok. Drei Wochen wartete sie auf eine Rolle. Zwischendurch wurde das Material bei vielen Freundinnen gesammelt.

Stolze Spendensumme

Die Masken sind von Güntersleben aus bis nach München, Stuttgart oder ins Allgäu verschickt worden. Die stolze Zahl von 350 Masken erbrachte die Summe von 1200 Euro. Die Aktion Sternstunden bedankt sich ganz herzlich bei den beiden Frauen in Esselbach und Güntersleben, die auch während der Coronakrise Sternstunden und die Hilfe für Kinder in Not nicht vergessen.