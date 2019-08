Gesetzespaket Artenschutz tritt in Kraft

Mitte Juli hatte der Bayerische Landtag das Gesetzespaket zum Artenschutz in Bayern verabschiedet. Es tritt heute, am 1. August 2019, in Kraft. Von dem neuen Gesetz sind vor allem Landwirte betroffen.

Anteil der Öko-Flächen soll steigen

Das bekannteste Ziel: Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Flächen an der gesamten Agrarfläche soll von derzeit gut zehn auf dreißig Prozent im Jahr 2030 steigen. Ob das tatsächlich erreicht wird, hängt entscheidend davon ab, wie sich die Nachfrage nach bayerischen Öko-Produkten entwickelt.

Umackern oder trockenlegen nur mit Genehmigung

Das Gesetzespaket enthält aber auch viele konkrete Vorschriften. Ab sofort gilt: Landwirte dürfen ohne behördliche Genehmigung Dauergrünland nicht mehr umackern und Feuchtwiesen trockenlegen. Außerdem gelten bestimmte Streuobstbestände sowie besonders artenreiches Dauergrünland als gesetzlich geschützte Biotope.

Gewässerschutz vor Pestiziden

Für andere Vorschriften gibt es Übergangsregelungen. So müssen die Bauern, um den Eintrag von Pestiziden und Düngemitteln in Gewässer zu minimieren, am Ufer entlang einen fünf Meter breiten Grünstreifen anlegen. Ackerkulturen wie Mais, die momentan noch auf solchen Flächen stehen, können aber im Herbst erst noch abgeerntet werden.

Die Vorschrift, dass bayernweit zehn Prozent der Wiesen erst nach dem 15. Juni gemäht werden dürfen, greift erst im nächsten Jahr, also ab 2020. Gleiches gilt für das zum Schutz von Wiesenbrütern ab 15. März erlassene Walzverbot für Wiesen; diese Vorschrift soll je nach Witterung flexibel und möglichst unbürokratisch gehandhabt werden.

Förderprogramme, um wirtschaftliche Härten abzufedern

Um wirtschaftliche Härten für die Landwirte abzufedern, will die Staatsregierung zusätzlich zu bestehenden Förderprogrammen jährlich rund siebzig Millionen Euro bereitstellen. Welche Auflagen wie ausgeglichen werden, daran wird momentan noch gearbeitet.