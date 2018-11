Gesetz soll Rolle der "Mini-Minister" klären

Bisher standen die Beauftragten der Staatsregierung auf keiner gesetzlichen Basis – ein Grund, weshalb über dieses Thema so gestritten wurde. Denn noch vor wenigen Wochen hätte Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler und inzwischen auch Wirtschaftsminister, die Regierungsbeauftragten am liebsten abgeschafft.

Wochenlanger Streit zwischen CSU und den Freien Wählern

Rückblick: Vor der Wahl stellten sich die Freien Wähler klar gegen die von Ministerpräsident Markus Söder von drei auf acht erhöhte Zahl an Regierungsbeauftragten. Es fehle vor allem an einer gesetzlichen Grundlage für diese, hieß es. Außerdem seien die Beauftragten Mitglieder des Landtags und somit Teil der Legislative. Gleichzeitig seien sie aber als Beauftragte des Ministerpräsidenten auch Teil der Exekutive. Das vertrage sich nicht, so die Freien Wähler noch vor ein paar Wochen. Kurz vor der Landtagswahl hatten die Freien Wähler sogar eine Verfassungsklage eingereicht.

Alle Kritik von den Freien Wählern scheint verpufft zu sein

Nach der Wahl dann die Kehrtwende bei den Freien Wählern: Man wolle an der Zahl der Regierungsbeauftragten festhalten und auch selbst zwei dieser Posten besetzen.

Auf der Landesversammlung der Freien Wähler vergangenen Samstag hatte Aiwanger noch einmal betont, dass die Vereinbarungen zu den Regierungsbeauftragten mit der CSU als Verbesserung zu bewerten seien:

"Die Zahl der Beauftragten wird jetzt gesetzlich definiert – sie ist sogar von acht auf sieben runtergegangen. Wir haben wegverhandelt den Dienstwagen und wir haben von 3.000 auf 2.000 Euro abgespeckt, selbst für Leute, die dieses Gehalt schon gewohnt waren." Hubert Aiwanger, Stellvertretender Ministerpräsident

Plötzlich waren es nur noch sieben Regierungsbeauftragte

Einen eigenen Dienstwagen sollen die Beauftragten nicht mehr nutzen dürfen, sondern nur noch die Fahrbereitschaft des Ministeriums, dem sie zugeordnet sind. Und sie sind auch weniger geworden.

Ernst Weidenbusch von der CSU, bisher Beauftragter für staatliche Beteiligungen, trat zurück. Der Posten wird abgeschafft. Für die Opposition im Bayerischen Landtag stellte sich nach dieser Aktion die Frage, wie wichtig die Regierungsbeauftragten tatsächlich sind. Als bekannt wurde, dass Weidenbuschs Stelle nicht neu besetzt wird, spottete der FDP-Fraktionsvorsitzende Martin Hagen:

"Dass ein Posten eingespart werden kann, sobald der designierte Amtsinhaber darauf verzichtet, zeigt, wie überflüssig er ist." Martin Hagen, Fraktionsvorsitzender der FDP

Unter anderen gibt es nun Beauftragte für Bürokratieabbau, für Patienten und Pflege, für Integration und Antisemitismus. Ihre Klage wollen die Freien Wähler demnächst zurückziehen.