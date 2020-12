Gesegnete Kreide statt Besuch - Sternsinger in Corona-Zeiten

Die Kostüme sind die selben wie jedes Jahr: Meya, Dennis und Frederik verkleiden sich als Caspar, Melchior und Balthasar. Doch der kurze Weg zum Augsburger Bischofshaus ist einer der wenigen öffentlichen Auftritte der drei Sternsinger, ganz im Gegensatz zu den anderen Jahren. Es wird etwas fehlen, sagt Dennis. "Es ist halt traurig, weil man nicht mehr die Freude der Leute sieht, wenn man in die Wohnungen oder Häuser kommt. Und es ist trotzdem schön, weil man ja weiß, wie sie in den letzten Jahren reagiert haben und sie sich trotzdem freuen."

Digitales Sternsinger-Singen

Denn die Aktion des Sternsingens fällt dieses Jahr trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht aus, sondern findet – wie so vieles mittlerweile – vor allem digital statt, auch dank vieler Ideen in den Pfarreien, wie Frederik erklärt: "Unsere Pfarrei hat so eine Aktion gemacht: Jeder stellt sich mit seinem Sternsinger-Kostüm hin und singt ein Lied. Und das wird dann von unseren Gruppenleitern alles zusammengeschnitten. Dann haben wir so eine Art Online-Chor und den können sich die Leute dann auch anschauen."

Die Kinder im Fokus der Spenden

Doch es geht beim Sternsingen nicht nur um das Singen und den Segen, sondern auch um Spenden. Denn die Aktion des katholischen Kindermissionswerks und des Bundes der Katholischen Jugend in Deutschland ist nach eigenen Angaben die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Dieses Jahr steht vor allem die Situation in der Ukraine im Mittelpunkt. Doch es geht auch um die Kinder hierzulande, wie der Augsburger Bischof Bertram Meier sagt. "Es gibt auch Einsamkeit, seelische Not und Armut bei den Familien hier in Deutschland. Und mit eurem Dienst als Sternsinger zeigt ihr, dass es mit an uns liegt, dass die Botschaft von Weihnachten Wirklichkeit werden wird."

14 Millionen Euro im vergangenen Jahr

Knapp 14 Millionen Euro haben die Sternsinger im vergangenen Jahr allein in den sieben bayerischen Diözesen an Haus- und Wohnungstüren gesammelt. Dies könnte dieses Jahr deutlich weniger werden. Trotzdem hoffen die Verantwortlichen wie Bischof Bertram Meier auf eine positive Überraschung. "Unsere Sternsinger sind so kreativ, dass sie andere Formate gefunden haben, um den Segen zu bringen und auch um Geld zusammen zu bringen."

Gesegnete Kreide statt Haustürbesuch

Um dem Spendenrückgang vorzubeugen, endet die Aktion nicht wie üblich an Dreikönig, sondern läuft bis zum 2. Februar. Den Segen gibt es dieses Jahr in Form von gesegneter Kreide und Aufklebern zum Mitnehmen.