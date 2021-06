Geschwindigkeitskontrolle A6: 80 Verstöße in fünfeinhalb Stunden

Die Verkehrspolizei Ansbach hat gestern Nachmittag (09.06.) Geschwindigkeitskontrollen auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Lichtenau und Ansbach durchgeführt. In fünfeinhalb Stunden wurden dabei rund 40 Verwarnungsgelder und rund 40 Bußgeldanzeigen verhängt.

Fahrverbot und viele Anzeigen

Vier Verkehrsteilnehmer müssen demnächst ihren Führerschein abgeben, gegen sie wurde ein Fahrverbot verhängt. Spitzenreiter war dabei ein PKW-Fahrer, der statt der erlaubten 120 km/h mit 178 km/h über den Abschnitt raste. Anlass für die Messung war ein schwerer Verkehrsunfall am vergangenen Dienstag. Die Kontrolle wurde gestern in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 19 Uhr in Höhe des Parkplatz Geisberg-Nord durchgeführt.

Die Polizei betont, dass es bei den Geschwindigkeitsmessungen nicht um eine "Abzocke" gehe, sondern um Verkehrssicherheit. "Im Straßenverkehr entscheidet die Geschwindigkeit häufig über Leben und Tod", so die Verkehrspolizei Ansbach.