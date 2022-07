Geschützte Pflanze: Seltener Teichenzian bei Höchstadt entdeckt

Unter den Enziangewächsen ist der blaue Enzian am bekanntesten. Ihn kennt man vor allem aus den Alpen. Doch es gibt viele andere verwandte Arten. Der gelbe Teichenzian ist selten, steht unter Naturschutz und kommt in Franken fast gar nicht vor. Doch bei Höchstadt ist nun ein ganzes Blütenmeer aufgetaucht. Auf einem stillgelegten Karpfenteich am Ortsrand von Höchstadt an der Aisch blitzen zwischen meterhohen Rohrkolben am Ufer immer wieder kräftige, gelbe Blumen hindurch. Vom Ufer aus gesehen ist fast das komplette Gewässer mit einem Blütenmeer überzogen.

Wasserpflanzen als gelber Teichenzian identifiziert

Hans Krautblatter hat sich die Gewächse genauer angesehen – und festgestellt, dass diese Wasserpflanzen zu einer seltenen, bei uns geschützten Art gehören – es ist der gelbe Teichenzian. Allein das Vorkommen ist überraschend, doch die Blütenfülle ist nach Ansicht des pensionierten Biologielehrers nahezu einzigartig in Franken. "Ich war völlig perplex, dass diese seltene Art, die ich vorher im meinem Leben zweimal gesehen habe, hier so gewaltig vertreten ist", sagt Krautblatter. Und das in seinem Heimatort Höchstadt, fast vor der Haustüre.

Blüte dauert nur gut eine Woche im Sommer

Der promovierte Biologe erkannte die seltene Pflanze – und hatte auch Glück: Denn dieser gelbe Enzian blüht im Sommer nur eine Woche so intensiv. Die Wasserpflanze ist keine klassische Seerose, gehört gattungstypisch zu den Seekannen. In der freien Natur sehr selten. Und wächst nur so gut, wenn die Voraussetzungen genau passen. Und die kennt der pensionierte Biologielehrer. "Dieser Teichenzian liebt die Wärme und schlammige Böden, braucht es eutroph, also sehr gut gedüngt." Ein Zeichen für gute Wasserqualität ist das Vorkommen des Teichenzians nicht, das Gewässer "kann auch ein bisschen belastet sein", erklärt der Experte. "Der Teich darf nicht besonders tief sein, etwa so einen halben bis eineinhalb Meter."

Karpfen ein natürlicher Feind des Teichenzians

Was der Wasserpflanze auf jeden Fall entgegenkommt, ist, dass im Teich keine Karpfen mehr sind. Die Fische machen es dem gelben Gewächs sehr schwer, sich anzusiedeln. Doch wie kommt der Teichenzian nun in das Gewässer am Ortsrand von Höchstadt? Eine Frage, die auch der Biologe nicht genau beantworten kann. Eine Möglichkeit sind die Gartenteiche. Denn dafür gibt es die Pflanze auch zu kaufen. Und wenn die sich im Gartengewässer zu sehr ausbreiten, dann könnte die Pflanze in Höchstadt "ausgesetzt" worden sein. Eine natürliche Verbreitung ist ebenso denkbar, dass sich Samen im schlammigen Boden festgesetzt haben. Auch Zugvögel könnten die Samen bei einer Rast über den Kot ausgebracht haben. Letztendlich ist es nicht genau zu klären.

Doch den Höchstädtern ist das letztendlich auch egal. denn für sie und Hans Krautblatter ist diese Laune der Natur im Sommer einfach ein absoluter Hingucker.