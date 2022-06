Geschrumpfte Pause: wieder Streiks bei Amazon in Graben

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten bei Amazon in Graben zu einem Streik aufgerufen: vom Beginn der Nachtschicht am Mittwoch um 23.25 Uhr bis zur Spätschicht am Samstag Abend. Verdi fordert seit Jahren eine Tarifbindung an den Flächentarifvertrag des bayerischen Einzel- und Versandhandels. Außerdem sollen die Arbeitsbedingungen tarifvertraglich abgesichert werden. Um genau die dreht es sich beim aktuellen Streik.

Ärger um neue Pausenregelung

Die Beschäftigten sind sauer, sagt Sylwia Lech, Streikleiterin von Verdi in Graben: Sie sollen nämlich beim Ertönen des Pausengongs wieder pünktlich an ihrer Arbeitsstation stehen. Weil die Mitarbeiter aber alleine für den Weg zur Kantine und zurück in die Lagerhalle rund 15 Minuten bräuchten, schrumpfe die eigentlich 35-minütige Pause auf nur 20 Minuten. Für die Mitarbeiter bedeute das laut Lech, dass sie sich abhetzen müssten, zu wenig Zeit zum Abschalten hätten und nicht erholt wieder zurück an ihre Arbeit gehen könnten. Der Außenbereich mit der Möglichkeit, frische Luft zu schnappen und Tageslicht zu sehen, sei genauso weit entfernt wie die Kantine.

Verdi: Taktzahl hat sich in den letzten Jahren erhöht

Bislang galt eine großzügigere Corona-Pausenregelung. Sie war eingeführt worden, um Mitarbeiterströme zu entzerren. Diese lockere Pausenregelung ist nur aber Geschichte und das treffe die Beschäftigten hart, so Sylwia Lech von Verdi: "Seit Einführung der Robotik vor rund 1,5 Jahren hat sich die Taktzahl erhöht, das ist fast Akkordarbeit. Außerdem sind während der Arbeit selbst keine Sozialkontakte möglich, dafür stehen die Kollegen zu weit auseinander und können sich nicht einmal richtig sehen, weil da Zwischenregale aufgebaut sind."

Auch Großkonzerne sollten an die Gesundheit der Beschäftigten denken

Lech erklärt, wenn Großkonzerne wie Amazon sich Wettbewerbsvorteile auf dem Rücken der Beschäftigten verschafften, werde der Verdrängungswettbewerb im Handel massiv beschleunigt. Sie betont: "Tarifvertraglich abgesicherte Regelungen der Arbeitsbedingungen sind nicht nur für die Beschäftigten gut, sondern müssten auch im Interesse eines Großkonzerns wie Amazon liegen, wenn ihm an der Gesundheit der Beschäftigten gelegen ist“.