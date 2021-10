Geschichtswettbewerb: Preise für vier unterfränkische Schulen

Freude an vier unterfränkischen Schulen: sie haben beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten gewonnen. Drei der Schulen wurden Landessieger, nämlich das Regiomontanus-Gymnasium aus Haßfurt, das Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasium aus Münnerstadt im Landkreis Bad Kissingen und das Gymnasium Veitshöchheim im Landkreis Würzburg. Außerdem gibt es einen Förderpreis für das Riemenschneider-Gymnasium aus Würzburg.

"Bewegte Zeiten – Sport macht Gesellschaft"

Unter dem Motto "Bewegte Zeiten – Sport macht Gesellschaft" des diesjährigen Wettbewerbs erforschten die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung des eigenen Sportvereins für den Heimatort, die Geschichte von Sportstätten oder die Bedeutung einer Sportart für die Region. Trotz der Corona-Pandemie und damit verbundenen Einschränkungen für die Recherche haben die Kinder und Jugendlichen zu einer beeindruckenden Vielfalt von Sportthemen in ihrer Region oder Familiengeschichte geforscht, so das Kultusministerium. Demnach haben 231 Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern insgesamt 45 Wettbewerbsbeiträge eingereicht, 16 davon wurden als beste Arbeiten ausgewählt und erhielten dafür eine Auszeichnung.

Ideen aus Unterfranken

Das Gymnasium in Veitshöchheim hat sich mit dem Thema "Die Bedeutung der Sportart Basketball in Würzburg" beschäftigt, das Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasium in Münnerstadt mit dem Thema "Hornussen hält Heimatstadt hellwach. Bewegte Beziehungen zwischen Deutschen und Schweizern 1991-2018". Am Regiomontanus-Gymnasium in Haßfurt haben sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema "Ideale Maschine" beschäftigt und im Riemenschneider-Gymnasium in Würzburg ging es um das Thema "Ein Streit im Sportverein spaltet die ganze Gemeinde".

Bayerischer Kultusminister: Geschichte ist mehr als nur Jahreszahlen

Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) gratulierte: "Geschichte ist mehr als nur Jahreszahlen. Herzlichen Glückwunsch allen Preisträgerinnen und Preisträgern – sie lassen Geschichte lebendig werden. In ihren herausragenden Beiträgen gewinnen sie aus dem Wissen über die Vergangenheit Erkenntnisse für die Zukunft. So gestalten wir die Welt von morgen."

Insgesamt 1.349 Wettbewerbsbeiträge aus ganz Deutschland

Die Hamburger Körber-Stiftung und das Bundespräsidialamt richten seit 1973 den bundesweit teilnahmestärksten Geschichtswettbewerb für junge Menschen in Deutschland aus. In diesem Jahr gingen 1.349 Beiträge von über 3.400 Schülerinnen und Schülern aus ganz Deutschland ein. Der Wettbewerb findet im zweijährigen Turnus zu wechselnden Themen statt. Sein übergeordnetes Ziel ist es, bei Kindern und Jugendlichen das Interesse für die eigene Geschichte zu wecken, Selbstständigkeit zu fördern und Verantwortungsbewusstsein zu stärken. Auf Landesebene vergibt die Körber-Stiftung dieses Jahr 245 Landespreise und 250 Förderpreise. Alle Landessieger haben die Chance, im November 2021 als Bundessieger in Berlin vom Bundespräsidenten geehrt zu werden.