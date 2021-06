Geschichtswettbewerb: Obertraublinger Radioprojekt Landessieger

Ein Radio-Projekt der Gemeinde- und Pfarrbücherei Obertraubling ist einer der Bayerischen Landessieger beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. "Bewegte Zeiten. Sport macht Gesellschaft" war das Motto.

Porträt des Leichtathleten Hermann Magerl

Die Schülerinnen und Schüler, großteils von der Grundschule, haben in ihrem Radio-Feature Hermann Magerl portraitiert. Der ehemalige Leichtathlet aus Obertraubling war bei Olympia in München 1972 knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt. Er holte Platz vier im Hochsprung, sein größter Erfolg. Auch dieser Moment wird in der Radiosendung beschrieben: Zunächst die Enttäuschung Magerls, dann der Empfang in seiner stolzen Heimatgemeinde.

Unter Anleitung von Profis - auch BR-Mitarbeiter haben geholfen - sprachen die Schülerinnen und Schüler mit Magerl selbst, mit Geschwistern, Sportsfreunden und anderen Menschen, die ihn kennen. Ein Großteil der Arbeit wurde wegen Corona per Videokonferenz erledigt.

Nun Chance auf Bundespreis

Die Landessieger des Wettbewerbs gewinnen je 500 Euro. Förderpreise (200 Euro) gingen unter anderem an die Grundschule Schwandorf-Fronberg und die Private Realschule Pindl in Regensburg. Bundesweit sind über 3.400 Schülerinnen und Schüler beim 27. Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten auf Spurensuche gegangen. Insgesamt 1.349 Beiträge reichten die Kinder und Jugendlichen bei der Körber-Stiftung ein und beteiligten sich einzeln oder in der Gruppe.

Die 250 Landessieger im Wettbewerb haben anschließend die Chance, auch einen von 50 Bundespreisen zu erringen. Die Erstpreisträger und ihre Tutoren werden vom Bundespräsidenten persönlich in Schloss Bellevue ausgezeichnet.