Geschichte zum Anfassen: Das Schäfermuseum in Unteroestheim

Idyllisch am Fuß des Naturparks Frankenhöhe liegt der kleine Ort Unteroestheim. Der rühmt sich, das nach eigenen Angaben kleinste Schäfermuseum Deutschlands zu beherbergen. Bei dem Museum handelt es sich um einen liebevoll rekonstruierten Schäferkarren, der auf einer Hütefläche am Wanderweg "Nixe" steht.

Zahlreiche Exponate auf 4,3 Quadratmetern

Auf gerade mal 4,3 Quadratmetern hat das Kleinod echte Schätze zu bieten: Schäferwerkzeuge wie Scheren, Ohren-Markierzangen und Hufmesser sowie originale Schäferkleidung. Die Exponate zeigen, wie die heimischen Schäfer früher gelebt und gearbeitet haben. "Die Schippe ist ja ganz wichtig gewesen für den Schäfer", erklärt Karl-Heinz Hornung, der Initiator des Schäfermuseums. Der Schäfer habe sich mit der Schippe unterm Arm abgestützt, wenn er auf der Weide war. So konnte er sich entlasten. "Ein Schäfer setzt sich nicht hin, der bleibt immer stehen."

Die Schäfertradition in Mittelfranken

Die Schäferei hat in Mittelfranken eine lange und bedeutende Tradition. Bereits im 15. Jahrhundert gab es in der Region ausgedehnte Weideflächen. Schäfer spielten eine zentrale Rolle in der Landwirtschaft. In Oestheim habe es früher zwei Schafgemeinden gegeben, erzählt Karl-Heinz Hornung. Bis zur Modernisierung der Landwirtschaft ab den 1950er Jahren. Dann sei der Schäfer-Beruf im Lauf der Jahre für viele uninteressant geworden. Nach Angaben des Landesverbands Bayerischer Schafhalter gibt es derzeit noch etwa 100 Haupterwerbsschäfer in Bayern. Tendenz fallend.

Wanderschäferei trägt zum Erhalt der Biodiversität bei

Dennoch ist die Wander- und Hüteschäferei für den Erhalt der Natur- und Kulturlandschaften extrem wichtig und wurde deshalb sogar 2018 ins Bayerische Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. So trage die Wanderschäferei beispielsweise durch den Transport von Tier- und Pflanzenarten von einer Weidefläche zur nächsten und durch die Klauen und Wolle der Schafe zur Erhaltung der Biodiversität und zur Biotopvernetzung bei, schreibt der Landesverband Bayerischer Schafhalter auf seiner Webseite. Das ist auch im Naturpark Frankenhöhe so, dessen Landschaft sich durch die oft steilen und sonnenverwöhnten Schafhutungen auszeichnet. Die Schafbeweidung sorgt dafür, dass die Hänge nicht von Büschen und Bäumen überwuchert werden.