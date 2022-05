Geschichte und Sagen: Audioguide macht Spessart hörbar

Spessart-Audioguide wird sehr gut angenommen

"Wir sind positiv überrascht, dass das Projekt doch so gut angenommen wird", freut sich Michael Seiterle, Geschäftsführer des Tourismusverbands. Er hat die Fakten zusammengetragen und fast alle Texte selbst verfasst. Die Audiostücke sind je Station rund zwei bis vier Minuten lang. Aktuell sei die Hörstationen-App schon mehr als 2000 Mal heruntergeladen worden, berichtet Seiterle im BR24-Gespräch. Umgesetzt wurden die Audio-Stücke von der Erfurter Firma Kulturaufnahme MV.

"Den Spessart neu entdecken"

Das Feedback sowohl von Einheimischen, als auch von den Gästen sei sehr gut. "Die von weiter wegkommen, sagen, das ist einfach mal was anderes als ein normaler Gästeführer, weil die Stücke den Charakter eines Hörspiels haben, zum Teil in der Ich-Form verfasst sind", so Seiterle. Von den Einheimischen bekomme er zu hören, dass sie gar nicht wussten, was es im Spessart alles zu hören und zu sehen gebe. "Sie entdecken ihre Heimat zu Teil ganz neu."

Wer nicht so gut zu Fuß ist, oder einfach nur mal reinhören möchte: Der Audioguide funktioniert natürlich auch zu Hause am Computer. Dazu braucht es nicht einmal die App. Die einzelnen Hörstationen sind lehrreich, was Heimatgeschichte angeht und zudem unterhaltsam.