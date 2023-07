Geschichte erwandern: Amtsbotenweg von Königsberg nach Coburg

Heute ist die einstige Route der Amtsboten ein knapp 49 Kilometer langer Wanderweg, auf dem man sich nicht mehr hetzen muss. Funktionskleidung und Hightech-Schuhe machen das Wandern vergleichsweise leicht. Beides ist aber auch zu empfehlen, denn der Amtsbotenweg ist auch heute noch anspruchsvoll, in den Wintermonaten sollte man eine Wanderung lieber nicht wagen.

Wie war das erst für den Amtsboten, der im 19. Jahrhundert eine Art Uniform tragen musste. Dieses sogenannte Livree wurde alle zwei Jahre von der sogenannten Livreeanschaffungskommission ersetzt. Auch das steht in alten Akten. Von einem Mantel ist dort allerdings nicht die Rede. Oder von Schuhen. Die hat sich Amtsbote Peter Bittenbrünn wahrscheinlich selbst gemacht, schließlich war er eigentlich Schuhmachermeister. Sein Gewerbe konnte er in Königsberg jedoch nicht ausüben, weil es damals zu viele Schuster gab, wie er in einem der vielen erhaltenen Bittschreiben an seinen Herzog erwähnt.