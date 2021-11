Geschenke zu Weihnachten: Spielwarenbranche stellt Trends vor

Welche Spielwaren könnten zu Weihnachten der Renner werden? Die Spielwarenbranche hat dazu heute in Nürnberg ihre Bestenliste vorgestellt. Eine Experten-Runde hat sich 40 Spielwaren angesehen und eine Top 10 zusammengestellt. Darunter gleich drei Mal Spielsachen mit Dinosauriern.

Gewächshaus und Wasserstoffauto: Spielzeugtrend Nachhaltigkeit

Im Trend liegen aber auch die großen Themen Experimentieren, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein, sagt Franziska Köster, Projektleiterin beim Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels. So können Kinder beispielsweise in einem Gewächshaus ihr eigenes Gemüse ziehen. Auch ein wasserstoffbetriebenes Auto bringt älteren Kindern das Thema spielerisch näher. "Zukunftstechnologien kommen mitten ins Kinderzimmer", betont Köster. Auch ein Spielhaus mit Solarmodulen und E-Autos ist auf der Liste zu finden.

Lieferengpässe zu Weihnachten

Vor Weihnachten kämpft die Branche wegen der Corona-Pandemie allerdings mit Lieferengpässen, besonders bei Spielwaren aus Fernost, die rund 60 Prozent des Marktes ausmachen. Für Weihnachten empfiehlt Steffen Kahnt, Geschäftsführer des Bundesverbands des Spielwaren-Einzelhandels, das Wunschspielzeug frühzeitig einzukaufen, da beliebte Produkte sonst ausverkauft sein könnten.

Spielwarenbranche boomt in der Corona-Krise

Die Händler gehen mehrheitlich optimistisch in das Weihnachtsgeschäft. Spielwarenhändler Wieland Sulzer kritisiert allerdings, dass vor allem kleinere Händler gegenüber größeren bei den Lieferungen von Spielwaren das Nachsehen haben. Insgesamt boomt die Spielwarenbranche in der Corona-Pandemie. Nach dem Rekordjahr 2020 rechnet die Branche auch in diesem Jahr erneut mit einem Umsatzplus von rund vier Prozent. Der Umsatz wächst damit von 3,7 Milliarden Euro auf 3,8 Milliarden Euro, so Steffen Kahnt, Geschäftsführer des Bundesverbands des Spielwaren-Einzelhandels.

Spielen als "Therapeutikum"

Die Deutschen würden vom Spielen nicht genug bekommen. Spielen wirke in der Pandemie wie ein "Therapeutikum". Das zeigt eine Umfrage eines Marktforschungsinstituts, die die Branche in Auftrag gegeben hat. Besonders der Onlinehandel profitiere von der Entwicklung. Geschäfte in der Innenstadt jedoch haben es schwer, heißt es in der Branchen-Studie. Auch nach der Pandemie wollen viele Menschen weiterhin online Spielsachen bestellen und nicht in die Läden zurückkehren.