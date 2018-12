Geschenke für Bürgermeister: "Grenze ist 0 Euro"

Amtsträger dürfen in Deutschland keinerlei Vorteile von anderen annehmen. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen 300 bayerische Bürgermeister und leitende Beamte sagte der Landshuter Oberstaatsanwalt Thomas Steinkraus-Koch dem Bayerischen Rundfunk am Donnerstag:

"Das Strafgesetzbuch sieht für die Annahme von Geschenken durch Amtsträger die Grenze von 0 Euro vor. Alles, was dem Amtsträger zufließt, ist ein Vorteil." Oberstaatsanwalt Thomas Streinkraus-Koch

Auch Kugelschreiber und Süßigkeiten als Geschenk verboten?

Also ist es für Bürgermeister und Beamte grundsätzlich und rundweg verboten, etwas anzunehmen. Unter dieses Verbot fallen nach Angaben von Steinkraus-Koch auch Kugelschreiber, kleine Süßigkeiten oder eine Flasche Wein.

Es gibt keine 0-Euro-Regelung

Steinkraus-Koch wies alle Spekulationen zurück, es gebe eine gesetzliche Regelung, in der eine Euro-Zahl angegeben ist, oder straffreie Bagatellfälle festgelegt sind. Maßgebend für die Ahndung der Annahme von Geschenken ist, welche Regelung jede einzelne Behörde für die Annahme von Geschenken erlässt. Wenn es keine Regelung gibt, gilt die gesetzliche Grenze "0 Euro".

Noch keine Erhebung einer Anklage

Auslöser für die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft waren Ermittlungen wegen Vergaben bei einem Ingenieurbüro im Großraum Landshut. Dabei fielen den Ermittlern "zufällig" Listen in die Hände mit Amtsträgern, denen das Ingenieurbüro zwischen 2013 und 2016 Wein, Essensgutscheine oder Karten für die Landshuter Hochzeit zukommen ließ.

Verfahren wegen Vorteilsnahme eingestellt

Von den 300 Verfahren bearbeitet 150 die Staatsanwaltschaft Landshut, der Rest läuft in Augsburg, Passau, Regensburg, Ingolstadt und Deggendorf. Von den 150 Verfahren aus dem Raum Landshut sind inzwischen 50 abgeschlossen. In keinem Fall kam es zur Erhebung einer Anklage.

Das bedeutet: Die Verfahren wegen Vorteilsannahme wurden wegen geringer Schuld oder nach Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Möglich war es auch, dass die Beschuldigten eine Genehmigung für die Annahme des Geschenks von ihrem Vorgesetzten vorlegen konnten.

Auf die Regelung kommt es an

Staatsanwalt Steinkraus-Koch führte im BR-Gespräch als Beispiel die detaillierten Regelungen der Stadt München für die Annahme von Geschenken an. In Regensburg hat der Stadtrat im November 2017 eine Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung beschlossen. Danach dürfen Amtsträger nur Dinge im Wert unter zehn Euro annehmen, also Kugelschreiber oder kleine Süßigkeiten. Zu den traditionellen Weihnachtsgeschenken für Müllmänner sagte Steinkraus-Koch, er kenne Regelungen, wonach diese Arbeiter kleine Geschenke, also etwa Plätzchen oder Getränke in kleinen Mengen annehmen dürften, aber kein Bargeld.