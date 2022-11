"Geschenk mit Herz": Humedica sammelt seit 20 Jahren

Es ist ein emsiges Treiben am Hauptquartier der Hilfsorganisation Humedica in Kaufbeuren-Neugablonz. Ein Lkw fährt ab, der andere große Vierzigtonner wird mit Hilfsgütern für die Ukraine beladen und im Bürocenter läuten die Telefone: Die alljährliche Hilfsaktion "Geschenk mit Herz" läuft bereits jetzt auf Hochtouren. Die Anmeldung für die Sammelstellen von "Geschenk mit Herz" in ganz Bayern ist sieben Wochen vor Weihnachten kurz vor Meldeschluss.

Ehrenamtliche Fahrer sammeln Päckchen in Bayern ein

Die Halle, die quasi das Logistikzentrum für die "Geschenk mit Herz"-Aktion wird, ist noch nicht umgebaut. Aber wenn es in einigen Tagen ab Mitte November losgeht, soll wieder ein bewährtes System Zahnrad für Zahnrad ineinandergreifen. Damit es dann Pakete zum Verschicken gibt, läuft die Vorbereitung der Logistik bereits auf Hochtouren. 15 Lkw werden unterwegs sein, sagt Humedica-Sprecher Sebastian Zausch. 1.500 Sammelstellen sollen sie innerhalb von vier Wochen anfahren. 100 Fahrer haben sich bereit erklärt, dafür einen oder mehrere Tage ehrenamtlich unterwegs zu sein.

Körperpflege, Kleidung, Süßigkeiten und Spielzeug gesucht

Die Hilfsorganisation Humedica hat auf ihrer Website eine Ideenliste veröffentlicht, mit Dingen, die in die Päckchen sollen. Da stehen etwa praktische Dinge wie Seife, Duschgel, Shampoo und Zahnpflegeprodukte drauf, außerdem warme Klamotten und natürlich Dinge, die Kindern einfach eine Freude machen sollen, wie Süßigkeiten, Spielzeug und Kuscheltiere.

Weihnachtsgeschenke werden vor dem Verschicken kontrolliert

In Kaufbeuren werden alle Weihnachtspäckchen kontrolliert. Das passiert parallel an knapp 30 Arbeitsplätzen. Dabei sei auch schon mal ein Autoschlüssel herausgefischt worden – oder eine Wurstsemmel, die ein Mädchen oder Bub wohl ins Päckchen gelegt haben dürfte, damit auch andere Kinder nicht Hunger leiden müssen, erzählt Helferin Susanne Engelhardt.

40 Helfer arbeiten parallel für "Geschenk mit Herz"

Zu den Fahrern und Paket-Kontrolleuren kommen weitere Helfer, die die Päckchen für den Transport mit den Lkw vorbereiten. 40 Leute sind so immer parallel am Arbeiten, sagt Humedica-Sprecher Sebastian Zausch – zwölf Stunden am Tag und das vier Wochen lang. Geschickt werden die "Geschenk mit Herz"-Pakete in diesem Jahr nach Moldawien, in die Ukraine, nach Serbien, Albanien, in den Kosovo und nach Rumänien. Außerdem werden mit Hilfe der Tafeln Pakete an bedürftige Familien in Bayern verteilt.