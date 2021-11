Geschenk mit Herz: Humedica lässt Päckchen packen für Osteuropa

Mehr als 100.000 Kindern vor allem in Ost- und Südosteuropa konnte "Geschenk mit Herz" im Jahr 2020 eine besondere Freude bereiten. Auch heuer findet die Aktion der Allgäuer Hilfsorganisation Humedica wieder statt.

Freude machen mit Spielsachen und Süßigkeiten

In der Halle sollen die Freiwilligen sicherstellen, dass nur solche Dinge im Päckchen sind, die auch auf der Packliste stehen. Das sind zum Beispiel Spielsachen und haltbare Süßigkeiten, aber auch Dinge wie Zahnbürsten, Shampoos oder Buntstifte. Ungeeignet sind Lebensmittel, CDs, Zerbrechliches oder Bücher.

3G-Regel für Freiwillige

Freiwillige können zwischen 8 und 20 Uhr kontrollieren und sollten mindestens zwei Stunden Zeit mitbringen. In der Halle gilt die 3G-Regel, also Zutritt nur für Genesene, Geimpfte oder Getestete, wobei ein privater Schnelltest nicht genügt. Außerdem sind die Arbeitsplätze für die Kontrolle der Päckchen mit Plexiglasscheiben zu den Nachbarn abgetrennt. Und damit möglichst wenig Bewegung in der Halle ist und man sich nicht begegnet, werden die Päckchen auch zu den freiwilligen Helfern gebracht und wieder abgeholt. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Voranmeldung über Internet oder Telefon unumgänglich.

1.700 Sammelstellen in ganz Bayern

An Arbeit wird es sicher nicht mangeln, denn nun werden bis 6. Dezember nacheinander die knapp 1.700 Sammelstellen in ganz Bayern abgefahren und die Päckchen nach Kaufbeuren gebracht. Sind sie geprüft, gehen sie dann in LKW zu den bedürftigen Kindern in Osteuropa.