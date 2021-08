Geschenk-Beutel für Augsburger Obdachlose und Bedürftige

Helferinnen und Helfer des Fördervereins Wärmestube Augsburg und des Lions Clubs haben Stoffbeutel mit einigen Gegenständen befüllt, unter anderem mit einem Softgetränk, Bonbons, Schokolade und Keksen, aber auch mit FFP2-Masken, einem Feuerzeug und Tabak. Außerdem warte noch ein "besonderes Geschenk" auf die Obdachlosen und Bedürftigen, sagt Hans Stecker, Vorstandsmitglied des Fördervereins.

Extra gebackene Nussecken zum Friedensfest

Ein Augsburger Konditormeister hat extra Nussecken für die Geschenkaktion gebacken. Auf der Folie ist eine Friedenstaube abgebildet, mit einem Gruß zum Augsburger Friedensfest vom Förderverein. Gut 7.000 Euro kostet die Geschenk-Aktion, die von Sponsoren getragen und finanziert wird.

Geschenk-Beutel statt Sommerfest

Hintergrund der Geschenk-Aktion ist, dass das alljährliche Sommerfest für die Bedürftigen der Wärmestube bereits zum zweiten Mal wegen Corona ausfallen muss. "Deswegen haben wir heuer die Initiative ergriffen", sagt Hans Stecker.

"Die Leute sollen wissen, sie sind nicht alleine, man denkt an sie. Und das passt ja auch zum Augsburger Friedensfest", erklärt Stecker. Das Hohe Friedensfest am 8. August ist ein deutschlandweit einzigartiger Feiertag. An diesem Tag feiert Augsburg den Kerngedanken, dass niemand aufgrund seiner Religion oder Herkunft ausgeschlossen werden soll.

Bedürftige freuen sich auf Geschenk-Tüten

Bereits vergangenes Weihnachten hatte es Geschenktüten mit Leckereien gegeben, und auch jetzt scheinen sich Bedürftige sehr für die neue Aktion zu interessieren. "Schon in der letzten Woche haben die Leute die Sozialarbeiter gefragt, wann es die Tüte geben wird", berichtet Hans Stecker, die Vorfreude sei also groß - besonders auf den Tabak. Dass den Bedürftigen Tabak geschenkt wird, werde oft von Außenstehenden kritisiert – aber man wolle den Menschen eine Freude bereiten. "Die Armut macht nirgendwo Halt. Wir haben kein Recht, über den anderen zu urteilen", sagt Stecker.

Förderverein verteilt insgesamt 550 Beutel

Der Förderverein Wärmestube Augsburg verteilt am Freitag in der Augsburger Wärmestube 250 Geschenk-Beutel an Obdachlose und Bedürftige. Bereits in den vergangenen zwei Tagen hatten Sozialarbeiter die 300 weiteren Beutel ausgegeben - im Übergangswohnheim, beim Wohnprojekt Stettiner Straße und am "beTreff" am Helmut-Haller-Platz, einer Anlaufstelle für drogen- und alkoholabhängige Menschen.