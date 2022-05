Geschenk aus Österreich: Grundstock für Wein aus Bayreuth gelegt

Bayreuth hat nun einen Weingarten. Wie die Stadt mitteilt, hat das österreichische Burgenland der Stadt Bayreuth insgesamt 200 Weinstöcke geschenkt. Dabei handelt es sich um Pflanzen der vier pilzresistenten Rebsorten Blaufränkisch, Zweigelt, Gelber Muskateller und Sauvignon Blanc. Seit 1990 besteht zwischen der Stadt Bayreuth und dem österreichischen Burgenland eine Kulturpartnerschaft .

In den vergangenen Tagen sind die Weinstöcke gegenüber dem Eselgehege am Röhrensee gepflanzt worden. Eine Fachfirma für Weinbau war dafür aus dem Burgenland nach Bayreuth gereist. Der Standort für den Weingarten sei bewusst gewählt worden: Auch die Esel waren ein Geschenk aus dem Burgenland. 2016 kamen sie anlässlich der Landesgartenschau nach Bayreuth. In fünf bis sechs Jahren werde man vermutlich die ersten Trauben ernten können, heißt es aus dem Bayreuther Rathaus.