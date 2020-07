Geschah der Doppelmord von Schwandorf mit Ansage?

Der mutmaßliche Doppelmörder von Schwandorf ist weiter auf der Flucht. Seine Tat hatte er möglicherweise im Vorfeld angekündigt - das behauptet jedenfalls ein früherer Mithäftling des Mannes.

Der 57-jährige Karlheinz Rappl steht im Verdacht, seine Ex-Freundin und ihren neuen Lebensgefährten erstochen zu haben. Der Tatverdächtige saß nach Angaben der Staatsanwaltschaft bis Mai in Haft und hat mehrere Vorstrafen, unter anderem wegen eines Gewaltdelikts und Trunkenheit im Verkehr. Außerdem soll er alkoholkrank sein.

"Wenn ich raus bin, gibt es Stress mit meiner Ex"

Der einstige Mithäftling berichtete dem BR, Rappl habe im Gefängnis zu ihm gesagt: "Wenn ich wieder raus und in Schwandorf bin, und Alkohol trinke, dann gibt es Stress mit meiner Ex." Die Polizei wollte zu dieser Aussage auf BR-Anfrage bisher keine Stellung nehmen.

Rappl hat seine Ex-Freundin nach BR-Informationen nach seiner Haftentlassung im Mai noch mehrfach bedroht. Er hatte ein Jahr lang in Haft gesessen, die Strafe verbüßte er in der JVA Amberg. Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte er sich in der Haftzeit unauffällig verhalten. Nach seiner Entlassung lebte er in einer Pension in Schwandorf und war arbeitslos.

Auf der Flucht seit Samstagabend

Rappl soll am vergangenen Wochenende seine frühere Lebensgefährtin und deren neuen Partner umgebracht haben. Die beiden Toten wurden am Montag im Wohnhaus der 57-Jährigen im Schwandorfer Ortsteil Büchelkühn gefunden. Sie wurden erstochen. Die Tat ereignete sich der Polizei zufolge am Samstagabend.

Der Ex-Partner der Frau ist seither auf der Flucht. Rappl ist mittlerweile auch international zur Fahndung ausgeschrieben. Man habe auch die Behörden im Nachbarland Tschechien eingeschaltet, teilte die Polizei mit. Die Ermittler warnen, dass er möglicherweise auch bewaffnet ist. Zuletzt wurde Rappl am Sonntag in der Nähe von Roding im Kreis Cham gesehen. Dort filmte ihn eine Überwachungskamera.