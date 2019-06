Geschäftsräume von Starkoch Alfons Schuhbeck durchsucht

Die Münchner Staatsanwaltschaft hat offenbar ein Steuerstrafverfahren gegen den Gastronomen Alfons Schuhbeck eingeleitet. Dies teilte am Abend das Marketing-Unternehmen "heller & partner" mit, das laut eigener Mitteilung Schuhbeck kommunikativ unterstützt. In diesem Zusammenhang seien am Dienstag Geschäftsräume durchsucht worden. Die Staatsanwaltschaft bestätigte auf BR-Anfrage die Durchsuchung, will sich aber zu Einzelheiten nicht äußern.

Laut "Süddeutscher Zeitung" soll es um den Verdacht von Steuerhinterziehung in Höhe von "bis zu fast einer Million Euro" bei einem geschätzten Gesamtvermögen von 15 Millionen Euro gehen.

Schuhbeck will kooperieren und alle Vorwürfe entkräften

Nach Angaben des Marketingunternehmens "heller & partner" betreffen die Ermittlungen ausschließlich Schuhbecks Gastronomiebetriebe am Platzl in München und nicht andere Unternehmensbereiche wie Ladengeschäfte, Partyservice oder die Schuhbeck-Marken. Schuhbeck selbst wird mit den Worten zitiert, dass er “sehr eng und sehr offen mit den Behörden zusammenarbeiten” werde, um alle Vorwürfe zu entkräften.