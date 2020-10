Gefälschte Markenartikel im Millionenwert: Händler vor Gericht

Ein Geschäftsmann aus Amberg soll in großem Stil mit gefälschtem oder nicht zugelassenem Handy-Zubehör in Deutschland gehandelt haben. Deswegen muss er sich ab Dienstag vor dem Landgericht Regensburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35-jährigen Mann aus Amberg vor, entweder selbst oder durch einen von ihm beauftragten Mitarbeiter Tausende Handy-Zubehörteile aus China und Australien bestellt und in Deutschland verkauft zu haben.

Wert der Originalware: Rund 1,2 Millionen Euro

Ihm sei dabei bewusst gewesen, dass es sich um gefälschte Markenartikel handelt, heißt es in der Anklageschrift. Der Gesamtwert hätte demnach bei Originalprodukten gut 1,2 Millionen Euro betragen. Es geht dabei unter anderem um Adapter, Kopfhörer, Ladekabel und Netzteile.

Prozess wurde verschoben

Für den Prozess um den Vorwurf der Kennzeichenverletzung sind sieben Verhandlungstermine angesetzt. Eigentlich hätte der Prozess vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Regensburg bereits vor gut drei Wochen beginnen sollen, wurde aber vertagt, weil der Verteidiger erkrankt war.