Geschäfte wieder offen: Andrang in Erlangens Innenstadt

Wochenlang war die Fußgängerzone in Erlangen wie ausgestorben. Seit heute Vormittag ist das anders – die Menschen strömten in die Innenstadt, vor den Geschäften bildeten sich zum Teil längere Schlangen. Es sei sehr schön zu sehen, dass die Läden wieder offen haben, das gebe einem wieder Hoffnung, erzählt ein Passant, der eigentlich aus Bonn kommt und gerade in Erlangen zu Besuch ist. Seiner Freundin geht es ähnlich. Sie habe das erste offene Geschäft gleich zur Erinnerung abfotografiert, erzählt sie stolz. Während es in der Früh noch relativ ruhig war, füllte sich die Innenstadt in Erlangen in den Mittagsstunden allmählich mit Menschen. Ein Bild, dass es in den vergangenen Wochen selten zu sehen gab.

Ladenbetreiberinnen freuen sich über Wiedereröffnung

Für Simone Olschina, die das Bekleidungsgeschäft "Zweiraum" in der Nähe des Hugenottenplatzes betreibt, ist es ein besonderer Tag. Sie sei aufgeregt und fühle sich als sei heute ein Event oder ihre Neueröffnung, erzählt sie im Gespräch mit dem BR. In ihrem kleinen Laden hat sie Designerware aus Italien an den Kleiderbügeln hängen, die Freude über die Wiedereröffnung ist ihr deutlich anzumerken. Ein paar Straßen weiter hat Stefanie Stürcke ihren Spielwarenladen "Kornblume". Auch sie rechnet damit, dass im Laufe des Tages viele Kunden kommen. Das Wetter sei zudem ideal für den Einkaufsbummel – sie freue sich besonders über diesen Tag, erzählt Stefanie Stürcke.

Lange Schlangen in der Erlanger Innenstadt

Vor einem großen Kaufhaus in der Innenstadt bildeten sich vormittags schon längere Schlangen vor den Eingängen. Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen maximal einen Kunden je zehn Quadratmeter in den Laden lassen. Die Menschen warteten dennoch geduldig, mit Abstand und Masken.

Händler fürchten höhere Inzidenz

Da in Erlangen die 7-Tages-Inzidenz unter 50 liegt, dürfen die Geschäfte eine gewisse Anzahl an Menschen auf ihren Verkaufsflächen empfangen. Bei einigen Händlern ist aber die Sorge da, dass sich der Inzidenzwert bald wieder erhöhen könnte. Ein Blick auf die Parkflächen zeigt, einige Menschen kommen aus Erlangen, andere aber auch aus der Umgebung wie Coburg, Bamberg, Nürnberg oder Fürth. Gegen Mittag füllten sich die Parkplätze in der Erlanger Innenstadt von Minute zu Minute. Vieles deutet daraufhin, dass sich wohl noch mehr Menschen auf den Weg nach Erlangen machen werden.