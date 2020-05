Geschäfte in Neu-Ulmer Glacis-Galerie vor der Wiedereröffnung

Die Freude ist groß in Einkaufszentren wie der Neu-Ulmer Glacis-Galerie: Die bayerische Staatsregierung hat Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen angekündigt, die auch Einkaufszentren betreffen. Demnach dürfen ab kommenden Montag (11.05.2020) auch wieder Geschäfte in Einkaufszentren öffnen, wenn sie die Hygiene- und Sicherheitsanforderungen erfüllen.

Erleichterung in Neu-Ulmer Einkaufszentrum

Der Leiter der Glacis-Galerie, Torsten Keller, begrüßte die Änderung: "Jetzt herrscht erstmal Freude, dass es auch endlich in Bayern die Chance gibt, dass Händler in Einkaufszentren wieder öffnen dürfen." Keller hatte in den vergangenen Tagen die strikten Regelungen der Staatsregierung für die Einkaufszentren kritisiert. Nur Geschäfte wie Bäcker, Supermärkte und Optiker durften verkaufen.

Lockerere Corona-Regeln im benachbarten Ulm

Besonders in der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg hatten diese Vorgaben für Unmut gesorgt. Während in den Einkaufszentren im Freistaat viele Läden geschlossen blieben, durften in Baden-Württemberg alle Geschäfte schon länger wieder unter Auflagen verkaufen. In der Neu-Ulmer Glacis-Galerie war die Sorge groß, dass die Kunden ins benachbarte Ulm zum Einkaufen fahren – schließlich trennt nur die Donau die beiden Städte.

Glacis-Galerie: Vorbereitungen auf Wiedereröffnung laufen

Nun dürfen aber schon bald auch die Geschäfte in der Glacis-Galerie wieder aufsperren. In den kommenden Tagen werden sich das Einkaufszentrum und seine Händler auf den Start am Montag vorbereiten. Es geht vor allem darum, dass die hygienischen Voraussetzungen erfüllt sind und die Abstandsregeln eingehalten werden können. Laut Glacis-Galerie-Leiter Keller ist man gerüstet: "Wir hatten schon viele Maßnahmen vorbereitet, weil wir schon früher gehofft haben, dass die Lockerungen kommen." Jetzt gehe es an die finale Umsetzung.