Geschäfte in der Innenstadt: Wenn Corona an der Existenz nagt

Alexandra Hofmann bedient eine Kundin in ihrer Parfümerie am Kulmbacher Holzmarkt. Das darf sie, weil sie einen Mischbetrieb führt. Die Hälfte ihres Sortiments dient der Körperpflege. Solche Produkte darf sie verkaufen, Parfüms hingegen nicht. Trotzdem kommt sie einigermaßen über die Runden. Der Händlerin hilft, dass sie in ihrem eigenen Haus ihr Geschäft hat. Dadurch fallen wenigstens die Mietkosten weg. Ärgerlich dagegen findet sie, dass die großen Drogeriemärkte draußen im Gewerbegebiet nie schließen mussten und auch fast alles verkaufen dürfen. In diesem Areal befindet sich auch ein Großteil der Kundschaft.

Trotz teilweiser Wiedereröffnung: Kaum Menschen in der Innenstadt

Die Kulmbacher Innenstadt scheint hingegen wie ausgestorben, obwohl Blumenläden, Friseure und Buchhändler wieder geöffnet haben. Einzelhändler wie Diana Kutz versuchen, mit "Click and Collect" ihre Kunden zu erreichen. Beim Modegeschäft in der Kulmbacher Langgasse rufen maximal fünf Kunden am Tag an und bestellen Ware, die sie dann an der Ladentüre abholen. Das reicht nicht zum dauerhaften Überleben, ebenso wenig wie die bisherigen Strukturhilfen. Seit dem 16. Dezember ist ihr Laden geschlossen. Diana Katz muss und möchte wieder aufmachen. Oder wenigstens "Meet and Collect" anbieten – das heißt, Kunden bekommen eine bestimmte Uhrzeit zum Ladenbesuch, können sich für eine begrenzte Zeit umsehen und einkaufen.

"Ich habe ein Hygienekonzept, wir tragen Masken, berühren den Kunden nicht, der kann in Ruhe aussuchen und wir sind alle sicher." Diana Katz, Unternehmerin aus Kulmbach

Die Frühlingsmode hängt in den Regalen, im Juni kommt die nächste Ware, die Verträge mit den Lieferanten sind gemacht. Im Gegensatz zu großen Bekleidungsketten haben die kleinen Einzelhändler weniger Verhandlungsspielraum. Kommt keine echte Öffnung für ihr Geschäft, muss Diana Katz ihre Ware zu Schleuderpreisen verkaufen. Das hält sie auf Dauer nicht durch. Anstatt wie geplant noch einen sechsten Mitarbeiter einzustellen, hat sie ihre Belegschaft in Kurzarbeit schicken müssen. Um die Zukunft ihres seit 66 Jahren bestehenden Familienbetriebes ist ihr Bange.

Online-Handel und Einzelhändler konkurrieren

Auch der Handelsverband ist pessimistisch. Kommt nicht bald eine Öffnung, eine Perspektive oder wenigstens Planungssicherheit, könnten wohl ein Drittel der Einzelhändler für Immer schließen. Und ob die Kundschaft, die sich ein Jahr lang an die Bequemlichkeit des Einkaufens im Internet gewöhnt hat, wiederkommt, ist offen. Der erwartete Einkaufstourismus in den Kulmbacher Nachbarstädten mit geringer Inzidenz ist nämlich ausgeblieben.

Die Gewinner sind die Versandhändler im Netz

Die Stadt Kulmbach versucht zu helfen: Anstatt Weihnachtsgeld gab es für die Belegschaft zwei "Kulmbach 5er" – eine Art Stadtgeld für die Kulmbacher Geschäfte. Die Stadtwerke fuhren vor Weihnachten die bestellte Ware für die Einzelhändler kostenlos aus. Auch überlegen Händlergemeinschaft und Rathaus Sondermaßnahmen für die Zeit nach dem Lockdown. Doch momentan ist die Rechtslage in Kulmbach eindeutig. Die Läden müssen vorerst noch geschlossen bleiben.

Mögliche Lösung: Corona-Hotspots gesondert betrachten

Dagegen ist bei einer Inzidenz von aktuell 252 in Stadt und Landkreis Kulmbach schwer vorzugehen – auch Insellösungen seien momentan nicht vorgesehen, wie sie andernorts schon bestehen. So könnte man einzelne Corona-Hotspots wie beispielsweise Pflegeheime getrennt vom Rest einer Stadt oder eines Landkreises betrachten und somit eine Art bereinigte Inzidenz berechnen, damit die Geschäfte wieder öffnen könnten. Das fordert Thorsten Becker vom Bezirk Oberfranken des Handelsverbandes Bayern. Doch dafür gibt es momentan keine Rechtsgrundlage.

Kulmbachs Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) sieht auch ein Gerechtigkeitsproblem. Man könne nicht einfach einen Teil des Landkreises als Hotspot absperren und im Rest ein einigermaßen normales Leben gestatten. Momentan gelte die Infektionsschutzverordnung und die sei verbindlich.