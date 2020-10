vor etwa einer Stunde

Gesamte Busfahrerbelegschaft streikt in Schweinfurt

In Schweinfurt standen die Busse am Freitagvormittag still. Verdi hat die Schweinfurter Busfahrer zu einem Warnstreik aufgerufen. Sie fordern einen bundesweiten Rahmentarifvertrag. Dabei geht es nicht nur um höhere Löhne, sondern auch um Entlastung.