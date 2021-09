Gerüchte am Tegernsee: Was passiert auf der Saurüssel-Alm?

Es soll bodenständige Kost für alle geben

Dazu ein klares Nein von den Frühaufs, es werde von der Brezn mit Obatzdem über Leberkas bis zu saurem Lüngerl bodenständige, gut bairische Kost geben, und zwar für alle, die den Weg herauf finden. Martin Frühauf zählt die Bedingungen auf, die die Gemeinde an die Genehmigung der neuen Bewirtschaftung gebunden hat: Er muss sieben Tage die Woche aufmachen, egal wie das Wetter ist, und zwar von 9 Uhr bis zum Abend, einmal pro Woche darf ein Hüttenabend stattfinden, 15 mal im Jahr ein besonderer Event.

Innen wird für gut 100 Gäste Platz sein, auf der Terrasse für 120. Was hat es mit dem aus rötlich-goldenem Holz neu gezimmerten Tanzboden auf sich, der in der Presse so oft erwähnt wurde? Ja, zu einem Frühschoppen an einem Sonntag mit Volksmusik aus dem Tegernseer Tal, gehört da nicht ein Tanzboden dazu, kommt die Gegenfrage des gelernten Kochs. Martin Frühauf sagt, er habe schon Verständnis für die Sorgen, dass das alte Alm-Idyll Schaden nimmt, weil hier neues Leben einzieht, aber was er nicht verstehen könne, sei die erbitterte Feindschaft gegenüber dem Vorhaben, hier ein schönes Wanderziel für alle Menschen und Gäste im Tal zu bieten.

Die Last der Geschichte

Hinter diesem Streit steht die Vergangenheit, die einige Blessuren hinterlassen hat. Es geht um den "Bauern in der Au", eine Alm ganz in der Nähe. Da gestattete die Gemeinde dem Besitzer, Franz Josef Haslberger, die Neugestaltung nicht in dem Umfang, den der Unternehmer wollte. Seit einiger Zeit finden dort nur Events statt, organisiert von Frühauf Genuss, für die Allgemeinheit ist die Alm geschlossen.