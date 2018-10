Gersthofer Glashersteller Sedak steigt bei Sunglass ein

Das italienische Unternehmen Sunglass Industry ist Spezialist für das sogenannte Warmbiegen von Glas, die Italiener sind einer Marktführer für gebogenes Architekturglas. Sedak, das Unternehmen aus Gersthofen im Landkreis Augsburg, ist Spezialist für das sogenannte Kaltbiegen. Und damit passen die beiden Unternehmen gut zusammen, sagt Sedak Geschäftsführer Bernhard Veh: „Diese Kompetenzen ergänzen sich ideal. Damit runden wir unser Produktportfolio perfekt ab.“

Großformatige Gläser für den Weltmarkt

Die Gläser von Sedak sind zum Beispiel in der EZB-Zentrale in Frankfurt, beim Apple Cube in New York, bei der Uno in Genf oder an der Kaaba, dem muslimischen Heiligtum in Mekka zu sehen. Sunglass Industry hat die Gläser für die Elbphilharmonie in Hamburg und beispielsweise für das Gebäude der Louis-Vuitton-Foundation in Paris produziert.